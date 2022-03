Zelenskyj: Ukrajina musí prijať, že sa nestane členom NATO

Kyjev 15. marca (TASR) - Ukrajina by podľa slov prezidenta Volodymyra Zelenského mala prijať, že sa nestane členskou krajinou Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Ukrajina podľa Zelenského už roky dostáva správy o tom, že dvere má otvorené, no takisto aj o tom, že sa členom Aliancie stať nemôže. "Je to pravda, musíme to prijať," povedal Zelenskyj v utorok vo videoposolstve na summite predstaviteľov krajín tvoriacich Spoločné expedičné sily (JEF) v Londýne. Ukrajinský prezident je podľa svojich slov rád, že Ukrajinci si to začínajú uvedomovať a spoliehajú sa na seba a partnerské krajiny, ktoré Ukrajine pomáhajú, píše AP.



Ukrajinský prezident západné krajiny vyzval, aby Ukrajine poskytli bojové lietadlá.