< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ukrajina napreduje v prístupových rokovaniach do EÚ
Ukrajinský líder v reakcii na správu EK povedal, že ide o doposiaľ najlepšie hodnotenie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ukrajina 4. novembra (TASR) - Výročná správa Európskej komisie o pokroku v prístupových procesoch kandidátskych krajín v utorok potvrdila, že Ukrajina napreduje v snahe získať členstvo v EÚ. Podľa dokumentu je Kyjev pripravený otvoriť rokovacie kapitoly číslo jeden, dva a šesť, uviedol v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X, píše TASR.
Ukrajinský líder v reakcii na správu EK povedal, že ide o doposiaľ najlepšie hodnotenie. Krajina ho získala napriek pokračujúcej ruskej invázii a naďalej sa snaží reformovať a prispôsobovať európskym štandardom, podotkol.
„Ďakujem každému Ukrajincovi, ktorý každý deň pracuje na našej nezávislosti, na našom štáte, a tiež každému, kto tieto snahy podporuje. Takisto určite ďakujem všetkým našim odvážnym bojovníkom, ktorí bojujú za Ukrajinu, za svojich bratov v zbrani a za každú možnosť na bezpečnú, zjednotenú a slobodnú Európu s Ukrajinou ako jej neoddeliteľnou súčasťou,“ uviedol na X.
„Jednota a sila sú dva kľúčové prvky úspechu európskeho projektu a zaistenia bezpečnosti, prosperity a mieru pre všetky európske národy, komunity a rodiny,“ zdôraznil ukrajinský líder. Pripomenul, že krajina sa zaviazala spolupracovať na „posilnení Európy a spoločných hodnôt“.
EK v správe poukázala na pokrok Ukrajiny v kľúčových reformách a jej silné odhodlanie pokračovať na ceste do Európskej únie. Ukrajinská vláda naznačila, že jej cieľom je dokončiť prístupové rokovania do konca roka 2028. EK uviedla, že to bude vyžadovať zintenzívnenie úsilia zo strany Kyjeva.
Ukrajinský líder v reakcii na správu EK povedal, že ide o doposiaľ najlepšie hodnotenie. Krajina ho získala napriek pokračujúcej ruskej invázii a naďalej sa snaží reformovať a prispôsobovať európskym štandardom, podotkol.
„Ďakujem každému Ukrajincovi, ktorý každý deň pracuje na našej nezávislosti, na našom štáte, a tiež každému, kto tieto snahy podporuje. Takisto určite ďakujem všetkým našim odvážnym bojovníkom, ktorí bojujú za Ukrajinu, za svojich bratov v zbrani a za každú možnosť na bezpečnú, zjednotenú a slobodnú Európu s Ukrajinou ako jej neoddeliteľnou súčasťou,“ uviedol na X.
„Jednota a sila sú dva kľúčové prvky úspechu európskeho projektu a zaistenia bezpečnosti, prosperity a mieru pre všetky európske národy, komunity a rodiny,“ zdôraznil ukrajinský líder. Pripomenul, že krajina sa zaviazala spolupracovať na „posilnení Európy a spoločných hodnôt“.
EK v správe poukázala na pokrok Ukrajiny v kľúčových reformách a jej silné odhodlanie pokračovať na ceste do Európskej únie. Ukrajinská vláda naznačila, že jej cieľom je dokončiť prístupové rokovania do konca roka 2028. EK uviedla, že to bude vyžadovať zintenzívnenie úsilia zo strany Kyjeva.