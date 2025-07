Zelenskyj: Ukrajina navrhla Rusku nové kolo rokovaní na budúci týždeň

Kyjev 19. júla (TASR) - Ukrajina navrhla Rusku nové kolo mierových rokovaní na budúci týždeň, oznámil v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zopakoval, že je potrebné zvýšiť dynamiku rozhovorov, ktoré sa naposledy konali začiatkom júna. Súčasne vyzval aj na osobné stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Tento rok sa dosiaľ uskutočnili dve kolá rusko-ukrajinských mierových rokovaní v Istanbule. Rozhovory však neviedli k posunu k ukončeniu vojny. Strany sa však dohodli na rozsiahlej výmene vojnových zajatcov a padlých vojakov. Tieto výmeny sa uskutočnili postupne v júni.



Zelenskyj už v piatok vyhlásil, že rokovania s Ruskom potrebujú väčšiu dynamiku. V tejto súvislosti požiadal nového tajomníka Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustema Umerova, aby rozhovory zintenzívnil.



„Umerov (ma) tiež informoval, že navrhol ďalšie stretnutie s ruskou stranou na budúci týždeň,“ povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom na Telegrame. „Je potrebné zintenzívniť rokovania,“ dodal s tým, že na zabezpečenie „skutočného - trvalého - mieru“ - je nutné stretnutie na úrovni lídrov.



Moskva na návrh nového kola rokovaní bezprostredne nereagovala, ale už v piatok Zelenského výroky o potrebe zvýšiť dynamiku mierových rozhovorov privítala ako pozitívny signál. „Úplne s tým súhlasíme. Aj my sa zasadzujeme za to, aby sa proces rokovaní urýchlil,“ povedal vtedy hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Americký prezident Donald Trump dal v posledných týždňoch viackrát najavo svoju nespokojnosť z prístupu Moskvy, pričom pohrozil uvalením sekundárnych sankcií v podobe stopercentných ciel na jej obchodných partnerov, ak do 50 dní vojnu proti Ukrajine neukončí.



Rusko v reakcii odmietlo Trumpove „ultimáta“ ako „neprijateľné“ a vyzvalo na pokračovanie rokovaní s cieľom urovnať konflikt, ktorý vyvolalo inváziou na Ukrajinu vo februári 2022. Moskva tvrdí, že preferuje diplomatický spôsob ukončenia vojny, pričom trvá na tom, že invázia bude pokračovať, kým nedosiahne svoje ciele.



„Ak sa nám nepodarí dosiahnuť naše ciele prostredníctvom diplomacie, špeciálna vojenská operácia bude pokračovať... Toto je neochvejný postoj. Chceli by sme, aby ho Washington a celé NATO brali s maximálnou vážnosťou,“ uviedol ešte v utorok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.