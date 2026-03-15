< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ukrajina nechce stratiť podporu USA kvôli vojne s Iránom
Ruské sily medzitým v noci na nedeľu zaútočili na Ukrajinu 97 bezpilotnými lietadlami, z ktorých približne 70 bolo označených bezpilotné lietadlá typu Šáhid, uviedli ukrajinské médiá.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 15. marca (TASR) - Ukrajina nechce stratiť podporu USA v boji proti Rusku v dôsledku vojny Washingtonu s Iránom, uviedol novinárom v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nechceme stratiť Američanov,“ zdôraznil Zelenskyj s tým, že Spojené štáty sú aktuálne „bezpochyby momentálne zaneprázdnení Blízkym východom.“ Ukrajinský prezident to uviedol vo vyhlásení pre médiá, ktoré bolo zverejnené v nedeľu.
„Prejavujeme našu ochotu pomôcť Spojeným štátom a ich spojencom na Blízkom východ tým, že ponúkame zdieľanie ukrajinských odborných znalostí o dronoch,“ pripomenul Zelenskyj a „pevne dúfame, že v dôsledku Blízkeho východu sa Spojené štáty neotočia chrbtom k otázke vojny na Ukrajine,“ dodal.
Ukrajina by rada spolupracovala s akýmkoľvek maďarským lídrom, ktorý nie je nástrojom ruského prezidenta Vladimira Putina, uviedol ďalej ukrajinský prezident vo vyhlásení.
„Budeme spolupracovať s akýmkoľvek vedením v Maďarsku... Sme pripravení spolupracovať priateľsky, za predpokladu, že táto osoba nie je spojencom Putina, konkrétne agresorského štátu,“ dodal ukrajinský líder novinárom podľa AFP.
Ruské sily medzitým v noci na nedeľu zaútočili na Ukrajinu 97 bezpilotnými lietadlami, z ktorých približne 70 bolo označených bezpilotné lietadlá typu Šáhid, uviedli ukrajinské médiá. Tamojšie sily protivzdušnej obrany podľa nich zostrelili alebo zachytili 90 dronov. Úlomky dronov dopadli na päť lokalít, dodáva denník Ukrajinska Pravda.
„Nechceme stratiť Američanov,“ zdôraznil Zelenskyj s tým, že Spojené štáty sú aktuálne „bezpochyby momentálne zaneprázdnení Blízkym východom.“ Ukrajinský prezident to uviedol vo vyhlásení pre médiá, ktoré bolo zverejnené v nedeľu.
„Prejavujeme našu ochotu pomôcť Spojeným štátom a ich spojencom na Blízkom východ tým, že ponúkame zdieľanie ukrajinských odborných znalostí o dronoch,“ pripomenul Zelenskyj a „pevne dúfame, že v dôsledku Blízkeho východu sa Spojené štáty neotočia chrbtom k otázke vojny na Ukrajine,“ dodal.
Ukrajina by rada spolupracovala s akýmkoľvek maďarským lídrom, ktorý nie je nástrojom ruského prezidenta Vladimira Putina, uviedol ďalej ukrajinský prezident vo vyhlásení.
„Budeme spolupracovať s akýmkoľvek vedením v Maďarsku... Sme pripravení spolupracovať priateľsky, za predpokladu, že táto osoba nie je spojencom Putina, konkrétne agresorského štátu,“ dodal ukrajinský líder novinárom podľa AFP.
Ruské sily medzitým v noci na nedeľu zaútočili na Ukrajinu 97 bezpilotnými lietadlami, z ktorých približne 70 bolo označených bezpilotné lietadlá typu Šáhid, uviedli ukrajinské médiá. Tamojšie sily protivzdušnej obrany podľa nich zostrelili alebo zachytili 90 dronov. Úlomky dronov dopadli na päť lokalít, dodáva denník Ukrajinska Pravda.