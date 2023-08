Zelenskyj: Ukrajina nemá nič spoločné s údajnou Prigožinovou smrťou

Kyjev 24. augusta (TASR) - Ukrajina nemá nič spoločné s údajnou smrťou vodcu ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina. Povedal to vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR podľa denníka The Guardian a stanice Sky News.



"My sme s tým nemali nič spoločné. Každý si uvedomuje, kto s tým má niečo spoločné," povedal Zelenskyj médiám vrátane tlačovej agentúry Intefax-Ukrajina.



Prigožin bol údajne na palube súkromného lietadla, ktoré sa v stredu zrútilo v Tverskej oblasti severne od Moskvy. Pád lietadla podľa informácií ruských úradov a médií neprežil nikto z dovedna desiatich pasažierov.



Ruský letecký úrad Rosaviacija v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti bol Prigožin na palube havarovaného stroja, ktorý mu údajne aj patril. Smrť šéfa vagnerovcov však dosiaľ nijaký ruský predstaviteľ ani úrad oficiálne nepotvrdili. Sky News uvádza, že podozrenie z nejakej súvislosti s incidentom vo všeobecnosti padlo na ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý mal s Prigožinom dlhodobo spory.



Prigožin, ktorého Vagnerova skupina bojovala po boku ruskej armády na Ukrajine, zorganizoval presne dva mesiace pred pádom lietadla, 23. júna, krátku ozbrojenú vzburu proti ruskému vojenskému vedeniu. Po jej neúspechu a dohode s Kremľom sa po väčšina vagnerovcov vrátane Prigožina presunula do bieloruského exilu. Samotný Prigožin sa mal odvtedy niekoľkokrát opätovne objaviť v Rusku.