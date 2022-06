Zelenskyj: Ukrajina neplánuje použiť rakety z USA na útoky na Rusko

Kyjev 1. júna (TASR) - Ukrajina stráca v bojoch proti ruským silám denne do 100 vojakov, ktorí prichádzajú o život, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore, ktorý v Kyjeve poskytol pre americký spravodajský kanál Newsmax.



Zelenskyj v stredu v interview dodal, že "najťažšia" situácia je na východe Ukrajiny, predovšetkým v mestách Severodoneck a Lysyčansk.



"Situácia na východe je veľmi ťažká. Strácame 60 až 100 vojakov každý deň a v boji je denne zranených zhruba 500 vojakov. Takže sme silný obranný perimeter sveta proti agresii Vladimira Putina a jeho celosvetovým ambíciám," uviedol. "Nie je to nič konvenčné. Nič prirodzené. Je to fyzická bariéra vytvorená našimi ľuďmi," dodal.



Sebaistý, ale stále aj veľmi vďačný Zelenskyj ďalej povedal, že "Boh je našej strane" a Rusko a Putin predstavujú "temnú silu", napísal web Newsmax.



"Musíme si uvedomiť, kto je temná sila: Je to Rusko. A Rusko sa nezastaví na Ukrajine, určite nie. Ohrozené sú ďalšie krajiny, bývalé republiky Sovietskeho zväzu a členovia Európskej únie, a niektoré sú už členskými štátmi NATO," spresnil.



Zelenskyj poukázal na "slabosť" Putina a Ruska, nielen preto, že nedokázali obsadiť menšiu susednú krajinu, ale takisto preto, že sa ho pokúšali odstrániť ako lídra. "Pokusy zabiť lídra tejto alebo inej krajiny, to je slabosť, povedal by som. Ak nedokážete diskutovať, potom je to slabosť," vysvetlil.



"Slabosťou je aj začať vojnu a v tom tiež už ukázali, že sú slabí. Ak niekto nedokáže obsadiť krajinu, to je slabosť. A ak zároveň chce, aby sa niečo stalo rodine lídra tej krajiny, potom je to neschopnosť robiť politiku," pokračoval.



Zelenskyj ďalej pre Newsmax povedal, že rakety poslané Ukrajine zo Spojených štátov nebudú použité na útoky na územie Ruska.



"Viem, že niektorí ľudia v Spojených štátoch alebo v Bielom dome tvrdia, že rakety možno použijeme na útoky proti Rusku. Pozrite sa, neplánujeme útočiť na Rusko. Nemáme záujem o Ruskú federáciu. Nebojujeme na ich území," citoval vo štvrtok ukrajinského lídra aj portál britskej stanice Sky News.