Zelenskyj: Ukrajina nie je most ani nárazník medzi Západom a Ruskom

Kyjev 24. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj privítal v piatok vo videopríhovore kandidátsky štatút Ukrajiny na členstvo v Európskej únii ako bod obratu. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Ukrajina nie je most, nie je vankúšom medzi Západom a Ruskom, nie je nárazníkom medzi Európou a Áziou, nie je sférou vplyvu, ani sivou zónou, ani tranzitnou krajinou," povedal Zelenskyj.



Ukrajina je "budúcim rovnocenným partnerom pre najmenej 27 členských štátov EÚ", dodal s tým, že už nie je "treťou krajinou", ale stane sa členom Európskej únie.



Toto rozhodnutie lídrov EÚ vo štvrtok na summite v Bruseli zmení dejiny, povedal vo videu predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. "Nemôžeme zmeniť zemepis. Rusko bude ďalej naším susedom. Ale v tomto prípade dejiny porazili zemepis," dodal.



Ukrajina má ako kandidátska krajina nové šance, uviedol ukrajinský premiér Denys Šmyhal – napríklad aj "prístup k programom finančnej pomoci EÚ".



Šmyhal vyjadril nádej, že Ukrajine prinesie kandidátsky štatút nové investície a pracovné miesta. "Odteraz už náš štát nebude len zavádzať do praxe európske skúsenosti, ale môže tiež ovplyvniť priemyselnú politiku Európskej únie," vyhlásil a proces začlenenia Ukrajiny do EÚ označil za nezvratný.