Zelenskyj: Ukrajina nikdy nebola prekážkou mieru
Šéf Bieleho domu sa v rozhovore pre agentúru Reuters vyjadril, že ruský prezident Vladimir Putin je pripravený uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine.
Kyjev 16. januára (TASR) - Ukrajina nikdy nebola prekážkou mieru, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo videu zverejnenom vo štvrtok večer. Reagoval ním na tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého potenciálnu mierovú dohodu o Ukrajine brzdí Kyjev. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.
„Ukrajina nikdy nebola a nikdy nebude prekážkou mieru. Keď Ukrajinci zostanú bez elektriny 20-30 hodín kvôli Rusku a keď sú ruské útoky zamerané na náš energetický systém a našich ľudí, je to Rusko, ktoré musí byť vystavené tlaku,“ uviedol Zelenskyj.
Šéf Bieleho domu sa v rozhovore pre agentúru Reuters vyjadril, že ruský prezident Vladimir Putin je pripravený uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine, zatiaľ čo Kyjev uzavretiu možnej mierovej dohody údajne bráni.
Súhlas s tvrdením Trumpa vo štvrtok vyjadril hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Prezident Vladimir Putin a ruská strana zostávajú (dohode) otvorení,“ uviedol.
Agentúra Reuters skonštatovala, že Trumpov názor je v kontraste s postojom európskych spojencov Ukrajiny, ktorí tvrdia, že Moskva nemá veľký záujem o ukončenie bojov a chce získať čo najviac územia, zatiaľ čo sa snaží odvrátiť ďalšie sankcie zo strany Západu.
Zelenskyj opakovane hovorí, že Rusko nechce mier, o čom podľa neho svedčia pretrvávajúcr ruské útoky na Ukrajinu. V útokoch Rusko pokračovalo aj v noci na piatok, keď na Ukrajinu vyslalo 76 dronov. Ukrajinská armáda uviedla, že 53 z nich bolo zostrelených alebo inak zneškodnených. Deväť útočných dronov však zasiahlo 19 miest a na inom mieste dopadli na zem trosky bezpilotného lietadla. Terčom dronových útokov bolo opäť aj hlavné mesto Kyjev.
