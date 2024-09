Zelenskyj: Ukrajina nikdy neprijme dohodu o prímerí nanútenú zvonka

New York 25. september (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vo Valnom zhromaždení OSN v New Yorku vyhlásil, že jeho krajina nikdy neprijme dohodu o prímerí s Ruskom, ktorú jej nanútia zvonka. Spochybnil tiež motiváciu Číny a Brazílie, pokiaľ ide o naliehanie na rozhovory s Moskvou. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Podľa slov prezidenta Ukrajinci nikdy neprijmú a nepochopia, prečo by sa im teraz niekto snažil vnucovať "brutálnu koloniálnu minulosť". "Nebudete posilňovať svoju moc na úkor Ukrajiny," zdôraznil prezident na adresu Číny a Brazílie.



"Keď niektorí navrhujú alternatívy, polovičaté plány urovnania, takzvané súbory zásad, nielenže ignorujú záujmy a utrpenie Ukrajincov... ale tiež dávajú (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi politický priestor na to, aby pokračoval vo vojne," ozrejmil Zelenskyj.



Ukrajinská hlava štátu na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN zároveň obvinila Putina z plánovania útoku na ukrajinské jadrové elektrárne a varovala pred katastrofickými následkami.



"Nedávno som dostal ďalšiu alarmujúcu správu od našich spravodajských služieb. Zdá sa, že Putin teraz naozaj plánuje útoky na naše jadrové elektrárne a infraštruktúru s cieľom odstaviť závody od elektrickej energie," vyhlásil Zelenskyj.