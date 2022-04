Zelenskyj: Ukrajina očakáva viac bezpečnostnej podpory od EÚ

Kyjev/Vilnius 18. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že očakáva zvýšenie "bezpečnostnej podpory" pre Ukrajinu zo strany Európskej únie. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Ukrajinský líder okrem toho uviedol, že treba zvýšiť cenu, ktorú Rusko zaplatí za svoju agresiu. Zelenskyj to napísal v príspevku na sociálnej sieti Twitter, v ktorom zároveň informoval o telefónnom rozhovore s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom, ktorý je podľa The Guardian jedným z najväčších podporovateľov Ukrajiny spomedzi hláv štátov Európskej únie.



"Pokračuje dialóg s prezidentom Gitanasom Nausédom. Informoval som ho o situácii na frontovej línii a o hrdinskej obrane Mariupola. Poďakoval som mu za bezpečnostnú podporu. Očakávame, že jej dostaneme v rámci EÚ viac. Musíme pre Rusko zvýšiť cenu za agresiu, posilniť sankcie," napísal Zelenskyj na Twitteri.