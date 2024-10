Zelenskyj: Ukrajina od spojencov nežiada jadrové zbrane

Kyjev 22. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Ukrajina nežiada od svojich západných spojencov jadrové zbrane, aby sa mohla brániť proti Rusku. Jeho vyjadrenia podľa agentúry AFP pôvodne podliehali informačnému embargu, zverejnili ich v utorok, píše TASR.



Zelenskyj takto objasňoval svoje minulotýždňové výroky vyslovené na summite EÚ v Bruseli. Vtedy povedal, že "buď bude mať Ukrajina jadrové zbrane, ktoré nás ochránia, alebo musíme mať nejaké spojenectvo".



"Nežiadame, aby nám boli poskytnuté alebo vrátené jadrové zbrane," povedal Zelenskyj podľa AFP novinárom v pondelok večer.



Ukrajina sa po rozpade ZSSR vzdala jadrových zbraní na svojom území výmenou za rešpektovanie svojej územnej celistvosti a nezávislosti. Jadrový arzenál, ktorý vtedy Ukrajina zdedila, patril k najväčším na svete. Bezpečnostné záruky v roku 1994 v tzv. budapeštianskom memorande dostala od Ruska aj Spojených štátov.



"Vzdali sme sa jadrových zbraní. Nedostali sme sa do NATO. Všetko, čo sme dostali, bola rozsiahla vojna a mnoho obetí, takže dnes máme len jedno východisko. Potrebujeme NATO, pretože nemáme zbrane, ktoré by mohli zastaviť (ruského prezidenta Vladimira) Putina," zdôraznil ukrajinský prezident.



Jeho predošlé vyjadrenia o jadrových zbraniach vyvolali rozhorčenie v Moskve. Putin ich označil za "nebezpečnú provokáciu" a akýkoľvek krok v tomto smere by sa podľa neho stretol so "zodpovedajúcou reakciou".