Zelenskyj: Ukrajina odovzdala druhú časť dotazníka pre vstup do EÚ

Kyjev 10. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok potvrdil, že Ukrajina odovzdala druhú časť dotazníka pre vstup do Európskej únie. Zelenskyj tak spravil počas videohovoru s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian, ktorý o tom informoval v noci na utorok.



Podľa vyhlásenia kancelárie ukrajinského prezidenta bola druhá časť dotazníka odovzdaná šéfovi delegácie EÚ na Ukrajine Mattimu Maasikasovi.



"Čakáme na zváženie a závery Európskej komisie. Bol by som rád, keby tieto závery boli pozitívne a chcel by som, aby boli vďaka vám (Ursule von der Leyenovej) poskytnuté rýchlejšie," cituje slová Zelenského jeho kancelária.



Predsedníčka EK podľa prezidentovej kancelárie uviedla, že Európska komisia bude usilovne pracovať na posúdení kompletného dotazníka, ktorý Ukrajina odovzdala, pričom prisľúbila, že EK príjme v tejto súvislosti rozhodnutie v júni tohto roka.



"Som veľmi prekvapená rýchlosťou, s ktorou ste pripravili odpovede do nášho dotazníka. Toto povzbudí Európsku komisiu, aby pracovala rýchlejšie," uviedla Leyenová.



Kancelária ukrajinského prezidenta okrem toho uviedla, že Zelenskyj poďakoval aj predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi za to, že podporil Ukrajinu na jej ceste k európskej integrácii. "Chcem vám poďakovať za politickú podporu... za to, že v blízkej budúcnosti vidíte Ukrajinu ako rovnocennú medzi ostatnými členmi európskej rodiny," uviedol Zelenskyj.



Michel, ktorý v pondelok neohlásene navštívil prístavné mesto Odesa ležiace na juhu Ukrajiny, taktiež potvrdil, že Európska rada posúdi žiadosť Ukrajiny o udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ v júni.



Prvú polovicu vypracovaných otázok z dotazníka doručil Kyjev Bruselu už v polovici apríla.