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Zelenskyj: Ukrajina pokračuje v útokoch na ruský ropný sektor
Ukrajinské elektrárne, energetické siete a systémy vykurovania a zásobovania vodou sú vystavené neustálym útokom ruských dronov a rakiet.
Autor TASR
Kyjev 6. novembra (TASR) – Ukrajina pokračuje v útokoch na ciele spojené s ropným sektorom Ruska, čím reaguje na útoky Kremľa na svoju energetickú infraštruktúru. Uviedol to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Zelenskyj sa vyjadril na platforme Telegram štyri dni pred plánovaným obnovením rozhovorov so Spojenými štátmi a Ruskom, zameranými na hľadanie riešenia, ako ukončiť viac než štvorročnú vojnu Ruska na Ukrajine. Pôjde o prvé takéto stretnutie od februára.
„Operácia proti ruskému ropnému rafinérskemu sektoru pokračuje – v reakcii na ruské útoky na ukrajinské energetické objekty,“ uviedol v príspevku nadväzujúcom na diskusiu o správe o ukrajinských úderoch na ruské ciele.
Ukrajinské elektrárne, energetické siete a systémy vykurovania a zásobovania vodou sú vystavené neustálym útokom ruských dronov a rakiet. „Rusi nezmenili charakter svojich útočných činov, odmietli kroky na deeskaláciu, o ktorých hovorili naši partneri, a počítajú s uskutočnením ďalších úderov,“ dodal.
Ruskí predstavitelia počas uplynulého týždňa informovali o viacerých útokoch na ropný priemysel, ku ktorým sa Ukrajina špecificky neprihlásila, vrátane objektov v Samarskej oblasti. Zasiahnuté boli aj objekty v Jaroslavli a priemyselné zariadenia v Riazani, priblížil Reuters.
Americký prezident Donald Trump viackrát žiadal, aby Ukrajina zastavila útoky na ruské rafinérie, pretože podľa neho spôsobujú nárast cien nafty. Zelenskyj povedal, že Kyjev je ochotný tieto útoky ukončiť, ak sa skončia ruské útoky na energetické ciele na Ukrajine.
Zelenskyj sa vyjadril na platforme Telegram štyri dni pred plánovaným obnovením rozhovorov so Spojenými štátmi a Ruskom, zameranými na hľadanie riešenia, ako ukončiť viac než štvorročnú vojnu Ruska na Ukrajine. Pôjde o prvé takéto stretnutie od februára.
„Operácia proti ruskému ropnému rafinérskemu sektoru pokračuje – v reakcii na ruské útoky na ukrajinské energetické objekty,“ uviedol v príspevku nadväzujúcom na diskusiu o správe o ukrajinských úderoch na ruské ciele.
Ukrajinské elektrárne, energetické siete a systémy vykurovania a zásobovania vodou sú vystavené neustálym útokom ruských dronov a rakiet. „Rusi nezmenili charakter svojich útočných činov, odmietli kroky na deeskaláciu, o ktorých hovorili naši partneri, a počítajú s uskutočnením ďalších úderov,“ dodal.
Ruskí predstavitelia počas uplynulého týždňa informovali o viacerých útokoch na ropný priemysel, ku ktorým sa Ukrajina špecificky neprihlásila, vrátane objektov v Samarskej oblasti. Zasiahnuté boli aj objekty v Jaroslavli a priemyselné zariadenia v Riazani, priblížil Reuters.
Americký prezident Donald Trump viackrát žiadal, aby Ukrajina zastavila útoky na ruské rafinérie, pretože podľa neho spôsobujú nárast cien nafty. Zelenskyj povedal, že Kyjev je ochotný tieto útoky ukončiť, ak sa skončia ruské útoky na energetické ciele na Ukrajine.