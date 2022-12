Zelenskyj: Ukrajina pomohla Západu nájsť sa – tým, ako odoláva Rusku

Kyjev/Praha 28. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystúpil v stredu pred poslancami ukrajinského parlamentu s každoročným posolstvom. Tento svoj prejav avizoval deň predtým vo večernom videopríhovore.



Podľa poslanca Jaroslava Železňaka sa začiatok prejavu oddialil pre letecký poplach. Zelenského prejav trval asi 50 minút, informovala britská stanica BBC.



Ukrajinský prezident vyhlásil, že tým, ako sa Ukrajina postavila Rusku na odpor, pomohla "Západu nájsť sa a zbaviť sa strachu z Ruska".



"Počas desiatich mesiacov tohto roka sme pomohli všetkým. Pomohli sme Západu opäť sa nájsť, vrátiť sa na globálnu scénu a pocítiť, o koľko je silnejší. Nikto na Západe sa už Ruska nebojí a ani sa ho báť nikdy nebude," zdôraznil Zelenskyj, citovaný stanicou BBC na základe správy agentúry Ukrinform.



"Bola to Ukrajina, kto zjednotil Európsku úniu... Európa teraz bráni samu seba a zdoláva krízy. A to aj napriek kolosálnym zdrojom, ktoré Rusko vrhlo na rozbitie nášho kontinentu," pokračoval Zelenskyj.



Poznamenal, že po vypuknutí vojny európske štáty prehodnotili svoj postoj aj ku koncepcii neutrality, zmenili svoje zákony a zahraničnopolitické tradície a Ukrajine aktívne pomáhajú.



Vo svojom posolstve Zelenskyj pripomenul aj to, ako ukrajinskí vojaci "vyhnali okupantov z Kyjeva", čo označil za "prvý zlom v tejto totálnej vojne".



Spomenul aj, ako ukrajinskí vojaci oslobodili Hadí ostrov, a "odvtedy každý okupant vie, akú odpoveď môže dostať" od Ukrajincov v reakcii na akýkoľvek útok.



Toto je dôkaz, že "Ukrajinu nič nezastaví," povedal Zelenskyj citovaný agentúrou Interfax-Ukrajina, ktorej správu prostredníctvom britskej stanice BBC prevzala aj agentúra TASR.



Zelenskyj sa vo svojom príhovore poďakoval štátom, ktoré Ukrajine pomáhajú, pričom vyzdvihol podporu zo strany Spojených štátov amerických.



"Pred rokom sa zdalo nemožné, že náš štát bude mať systémy protivzdušnej obrany Patriot. Teraz však existuje takáto dohoda. Je to zvláštny znak dôvery voči Ukrajine. Toto je skutočné spojenectvo so Spojenými štátmi americkými," vyhlásil Zelenskyj.



V zasadacej sále parlamentu boli počas prejavu prítomní členovia vlády, hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny Valerij Zalužnyj, zahraniční diplomati, ako aj rodiny niektorých padlých ukrajinských vojakov.