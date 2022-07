Zelenskyj: Ukrajina pomôže partnerom z EÚ vývozom elektriny

Kyjev 28. júla (TASR) - Ukrajina zvýši svoj export elektrickej energie do krajín Európskej únie, ktoré čelia energetickej kríze vyvolanej ruskou agresiou voči Kyjevu. V pravidelnom večernom prejave k národu to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého citovala agentúra AFP.



"Pripravujeme sa na zvýšenie nášho exportu elektriny zákazníkom v Európskej únii. Tento náš vývoz umožní nielen zvýšiť naše príjmy v zahraničnej mene, ale pomôže aj naším partnerom čeliť ruskému energetickému tlaku," vyhlásil Zelenskyj potom, ako Rusko výrazne znížilo dodávky plynu do Európy.



Podľa jeho slov sa Ukrajina postupne stane "jedným z garantov európskej energetickej bezpečnosti".



V polovici marca tohto roku bola ukrajinská elektrizačná sústava napojená na sieť EÚ, čo malo pomôcť zaistiť energetické dodávky Kyjevu po ruskom vpáde na Ukrajinu. Od začiatku júna začala Ukrajina vyvážať do EÚ elektrinu cez územie Rumunska.



Rusko znížilo v stredu dodávky plynu do Európy cez kľúčový plynovod Severný prúd 1 zhruba o polovicu, čím sa dodávky zredukovali na pätinu kapacity plynovodu. Gazprom ako dôvod uviedol nevyhnutnosť opravy ďalšej turbíny, Európska únia však považuje znižovanie dodávok za energetické vydieranie. Štáty EÚ sa v tejto situácii dohodli na opatreniach na obmedzenie spotreby plynu počas nadchádzajúcej zimy.