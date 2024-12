Zelenskyj: Ukrajina poslala do Sýrie humanitárnu pomoc – 500 ton múky

Kyjev 27. decembra (TASR) - Ukrajina poslala do Sýrie prvú dávku potravinovej pomoci, oznámil v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Zelenskyj na sociálnej sieti X uviedol, že 500 ton pšeničnej múky je na ceste do Sýrie v rámci ukrajinskej humanitárnej iniciatívy "Obilie z Ukrajiny" v spolupráci so Svetovým potravinovým programom Organizácie Spojených národov.



"Táto pšeničná múka bude v najbližších týždňoch rozdistribuovaná pre 33.250 rodín alebo 167.000 ľudí. Každý balík váži 15 kilogramov a dokáže na mesiac uživiť päťčlennú rodinu," napísal ukrajinský prezident na X.



Po tom, čo povstalci začiatkom decembra zvrhli dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada, blízkeho spojenca Ruska, Ukrajina uviedla, že chce obnoviť vzťahy so Sýriou.



Ukrajina je popredným svetovým vývozcom obilnín a olejnín a tradične vyváža pšenicu či kukuricu do krajín Blízkeho východu, avšak nie do Sýrie. Počas vlády Asada Sýria dovážala potraviny z Ruska. Agentúra Reuters s odvolaním sa na sýrske aj ruské zdroje píše, že dodávky pšenice z Ruska sa po páde režimu zastavili z dôvodu neistoty ohľadne vývoja v krajine.