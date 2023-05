Zelenskyj: Ukrajina potrebuje na začatie protiútoku viac času

Hasiči hasia požiar po útoku ruskej armády na obytné domy v ukrajinskom meste Orichiv v Záporožskej oblasti v stredu 10. mája 2023. Foto: TASR/AP

Kyjev 11. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina potrebuje viac času na začatie dlho očakávanej protiofenzívy proti Rusku. Okrem toho ukrajinská armáda čaká na dodanie ďalšej sľúbenej vojenskej pomoci zo Západu.V rozhovore pre britskú stanicu BBC Zelenskyj vyhlásil, že očakávaná ofenzíva by mohla byť vo vojne rozhodujúca, pretože by prekreslila frontové línie, ktoré sa celé mesiace nemenili, informuje TASR.Podľa Zelenského to tiež bude rozhodujúca skúška pre Ukrajinu, ktorá chce dokázať, že zbrane a vybavenie, ktoré dostala od Západu, môžu viesť na bojisku k významným víťazstvám.Prezident Zelenskyj označil bojové brigády, z ktorých niektoré boli vycvičené krajinami NATO, za, ale povedal, že armáda ešte potrebujevrátane obrnených vozidiel, ktorépovedal Zelenskyj, keď vo svojom sídle v Kyjeve hovoril s korešpondentmi viacerých európskych verejnoprávnych médií.Kedy a kde sa ukrajinská ofenzíva začne, nie je známe, uviedla BBC, pričom pripomenula, že ruské jednotky medzičasom posilnili svoju obranu pozdĺž frontu, ktorý sa tiahne v dĺžke 1450 kilometrov - od Luhanskej a Doneckej oblasti na východe až po Záporožskú a Chersonskú oblasť na juhu Ukrajiny.Podľa BBC sa ukrajinské vedenie v posledných týždňoch snaží - verejne aj neverejne - znížiť veľké očakávania týkajúce sa protiuruskej ofenzívy.Vysokopostavený vládny predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, uviedol, že na Ukrajine, ale aj to, že útok by sa nemal považovať zavo vojne, ktorá trvá už 15. mesiac.Zelenskyj v rozhovore vyjadril presvedčenie, že ukrajinská armáda môže postúpiť, pričom varoval pred rizikami, s ktorým podľa neho RuskoBBC vo svojom spravodajskom materiáli konštatuje, že pre Kyjev by akýkoľvek výsledok, ktorý by bol na Západe vnímaný ako sklamanie, mohol znamenať zníženie vojenskej podpory a tlak na rokovania s Ruskom.Vzhľadom na to, že takmer pätina krajiny je pod ruskou kontrolou a ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil anexiu štyroch regiónov, ktoré jeho sily čiastočne okupujú, by to možno zahŕňalo aj diskusie o územných ústupkoch, pripomenula BBC.pripustil Zelenskyj, pričom dodal, že "nemôžu tlačiť na Ukrajinu, aby sa vzdala svojich území.pýtal sa ukrajinský prezident.Zelenskyj súčasne odmietol obavy zo straty podpory USA, ak prezident Joe Biden, ktorý prisľúbil, že bude podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné, nebude v roku 2024 opätovne zvolený.Ukrajina sa podľa Zelenského stále teší podpore v Kongrese USA.zamyslel sa Zelenskyj.vyhlásil.Ukrajinský prezident tiež konštatoval, že západné sankcie majú vplyv na ruský obranný priemysel, pričom spomenul vyčerpané zásoby rakiet a nedostatok delostreleckých nábojov.vyhlásil.Upozornil súčasne, že Moskva podľa neho našla spôsoby, ako niektoré sankčné opatrenia obísť. Vyzval preto partnerské štáty, aby sa zamerali na tých, ktorí Rusku pomáhajú tieto zákazy obchádzať.Zelenskyj v rozhovore opäť odmietol obvinenie zo strany Ruska, že Ukrajina stojí za nedávnym údajným útokom dronmi na Kremeľ, ktorý to označil za pokus o atentát na ruského prezidenta Vladimira Putina.Ukrajinský líder sa podľa vlastných slov domnieva, že ohlo ísť o tzv. operáciu pod falošnou vlajkou, ktorú uskutočnilo samotné Rusko. Tvrdenie o údajnom útoku na Kremeľ teraz Moskva využíva akona ďalšie ataky voči Ukrajine, myslí si Zelenskyj podľa BBC.