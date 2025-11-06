< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ukrajina potrebuje pomoc na ochranu energetických zdrojov
Podľa ukrajinského prezidenta by mala byť medzinárodná pomoc organizovaná tak rýchlo, ako konajú ukrajinské orgány.
Autor TASR
Kyjev 6. novembra (TASR) - Ukrajina podľa prezidenta Volodymyra Zelenského potrebuje viac medzinárodnej pomoci na ochranu svojich energetických zdrojov pred ruskými útokmi. Zelenskyj v stredu vo videu na sociálnych sieťach uviedol, že systémy protivzdušnej obrany a ochrana energetických systémov sú najdôležitejšími prioritami vzhľadom na ruské útoky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„V skutočnosti sú naši dodávatelia energie, opravárske tímy a jednotky civilnej obrany každý deň zaneprázdnení obnovovaním oblasti po útokoch,“ povedal Zelenskyj. Objasnil, že vo frontových oblastiach ako sú Charkovská, Chersonská, Černihivská, Donecká, Mykolajivská, Sumská a Záporožská, neustále dochádza k útokom.
Podľa ukrajinského prezidenta by mala byť medzinárodná pomoc organizovaná tak rýchlo, ako konajú ukrajinské orgány.
Ukrajina vstupuje do štvrtej vojnovej zimy a ruská armáda útočí na elektrárne a rozvodné stanice s cieľom zničiť zásobovanie ukrajinskej populácie elektrinou, vodou a vykurovaním, tvrdí DPA.
Na štvrtok sú na celej Ukrajine opäť naplánované odstávky elektriny, aby sa podľa štátnej energetickej spoločnosti Ukrenerho stabilizovala elektrická sieť.
Ukrajina sa bráni ruskej invázii už viac než tri a pol roka a hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ju v stredu obvinil, že zamlčiava obkľúčenie svojich jednotiek v mestách Pokrovsk a Myrnohrad na východe krajiny. Peskov pre ruské tlačové agentúry zároveň povedal, že Ukrajina odmietla ruský návrh vpustiť západných novinárov do frontových oblastí, kde sú podľa neho ukrajinské jednotky uväznené. Ukrajinská armáda opakovane odmietla tvrdenie Ruska o obkľúčení jej vojsk.
Ukrajinské vojenské spravodajstvo (HUR) tento týždeň oznámilo, že jej špeciálne jednotky bránia kľúčové logistické trasy a bránia pádu Pokrovska. V tomto meste pred začiatkom vojny žilo približne 60.000 ľudí. Odvtedy sa pre dlhotrvajúce boje premenilo na ruiny a civilisti ho takmer úplne opustili. DPA konštatuje, že Pokrovsk je vnímaný ako symbol ukrajinského odporu voči ruskej invázii.
„V skutočnosti sú naši dodávatelia energie, opravárske tímy a jednotky civilnej obrany každý deň zaneprázdnení obnovovaním oblasti po útokoch,“ povedal Zelenskyj. Objasnil, že vo frontových oblastiach ako sú Charkovská, Chersonská, Černihivská, Donecká, Mykolajivská, Sumská a Záporožská, neustále dochádza k útokom.
Podľa ukrajinského prezidenta by mala byť medzinárodná pomoc organizovaná tak rýchlo, ako konajú ukrajinské orgány.
Ukrajina vstupuje do štvrtej vojnovej zimy a ruská armáda útočí na elektrárne a rozvodné stanice s cieľom zničiť zásobovanie ukrajinskej populácie elektrinou, vodou a vykurovaním, tvrdí DPA.
Na štvrtok sú na celej Ukrajine opäť naplánované odstávky elektriny, aby sa podľa štátnej energetickej spoločnosti Ukrenerho stabilizovala elektrická sieť.
Ukrajina sa bráni ruskej invázii už viac než tri a pol roka a hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ju v stredu obvinil, že zamlčiava obkľúčenie svojich jednotiek v mestách Pokrovsk a Myrnohrad na východe krajiny. Peskov pre ruské tlačové agentúry zároveň povedal, že Ukrajina odmietla ruský návrh vpustiť západných novinárov do frontových oblastí, kde sú podľa neho ukrajinské jednotky uväznené. Ukrajinská armáda opakovane odmietla tvrdenie Ruska o obkľúčení jej vojsk.
Ukrajinské vojenské spravodajstvo (HUR) tento týždeň oznámilo, že jej špeciálne jednotky bránia kľúčové logistické trasy a bránia pádu Pokrovska. V tomto meste pred začiatkom vojny žilo približne 60.000 ľudí. Odvtedy sa pre dlhotrvajúce boje premenilo na ruiny a civilisti ho takmer úplne opustili. DPA konštatuje, že Pokrovsk je vnímaný ako symbol ukrajinského odporu voči ruskej invázii.