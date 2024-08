Zelenskyj: Ukrajinský raketový program získa viac financií

Kyjev 6. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že Ukrajina vyčlenila dodatočné finančné prostriedky na svoj domáci raketový program. TASR píše podľa agentúry Reuters



V príspevku na sociálnej sieti Telegram ukrajinský prezident napísal, že na stretnutí s ministrom obrany Rustemom Umerovom a ministrom strategického priemyslu Oleksandrom Kamyšinom sa dohodli na pridelení dodatočných financií pre tento účel. Uviedol, že v budúcnosti bude na bojisku prítomných viac rakiet ukrajinskej výroby.



Zelenskyj neposkytol bližšie detaily o tom, do akých konkrétnych oblastí sa finančné prostriedky investujú. V júli však zdôraznil, že v Kyjeve pracujú na znížení závislosti Ukrajiny od dodávok rakiet od západných spojencov.



Ukrajina sa od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 zamerala najmä na výrobu útočných dronov dlhého doletu. Investovať sa však snaží aj do vývoja a výroby vlastných rakiet akou je napríklad protilodná raketa Neptún, ktorá dokáže zasiahnuť aj pozemné ciele.



Reuters pripomína, že Kyjev sa týmto krokom snaží znížiť rozdiel v porovnaní s Ruskom, ktoré disponuje celým radom zbraní dlhého doletu.



Ukrajina sa od začiatku ruskej invázie spolieha najmä dodávky západných raketových systémov. Západní spojenci však Ukrajine nedovoľujú dodanými raketami zasahovať do hĺbky ruského územia. Na zásahy proti ruským rafinériám a iným ruským strategickým objektom preto využíva iba zbrane vlastnej výroby.