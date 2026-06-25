< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ukrajina prinúti Rusko zvoliť si mier
Podľa Zelenského je postup Ukrajiny vrátane Krymu presne vypočítaný.
Autor TASR
Kyjev 25. júna (TASR) - Ukrajina očakáva od svojich partnerov pomoc, o ktorej sa diskutovalo na summite G7, aby prinútila Rusko „zvoliť si mier“. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to povedal vo svojom stredajšom večernom vystúpení, informuje TASR na základe štvrtkovej správy nezávislého webu Meduza.
Podľa Zelenského je postup Ukrajiny vrátane Krymu „presne vypočítaný“. Spôsob akým pokračuje, jednoznačne dokazuje, že ak Ukrajina dostane to, o čom hovoril s partnermi na summite G7, Rusko bude „prinútené zvoliť si mier“.
Dodal, že Kyjev veľmi dúfa v pozitívnu odpoveď svojich partnerov, ktorí „presne vedia, o čom sa diskutuje“. Nezverejnil však konkrétne podrobnosti, poznamenala Meduza.
Lídri krajín G7, ktorí sa zišli minulý týždeň na summite vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-les-Bains, potvrdili svoju neochvejnú podporu Ukrajine pri obrane jej slobody, zvrchovanosti a územnej celistvosti a zhodli sa na zintenzívnení tlaku na vojnovú ekonomiku Ruska. V spoločnom vyhlásení sa zaviazali aj k zvýšeniu dodávok zbraní vrátane systémov protivzdušnej obrany.
Vo svojom večernom posolstve Zelenskyj poznamenal, že ukrajinské útoky hlboko v ruskom vnútrozemí zasahujú ciele, čím narúšajú ruskú vojenskú logistiku a nedostatok paliva v dôsledku úderov na rafinérie možno podľa neho pozorovať vo viac ako 60 regiónoch Ruska.
Podľa Zelenského je postup Ukrajiny vrátane Krymu „presne vypočítaný“. Spôsob akým pokračuje, jednoznačne dokazuje, že ak Ukrajina dostane to, o čom hovoril s partnermi na summite G7, Rusko bude „prinútené zvoliť si mier“.
Dodal, že Kyjev veľmi dúfa v pozitívnu odpoveď svojich partnerov, ktorí „presne vedia, o čom sa diskutuje“. Nezverejnil však konkrétne podrobnosti, poznamenala Meduza.
Lídri krajín G7, ktorí sa zišli minulý týždeň na summite vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-les-Bains, potvrdili svoju neochvejnú podporu Ukrajine pri obrane jej slobody, zvrchovanosti a územnej celistvosti a zhodli sa na zintenzívnení tlaku na vojnovú ekonomiku Ruska. V spoločnom vyhlásení sa zaviazali aj k zvýšeniu dodávok zbraní vrátane systémov protivzdušnej obrany.
Vo svojom večernom posolstve Zelenskyj poznamenal, že ukrajinské útoky hlboko v ruskom vnútrozemí zasahujú ciele, čím narúšajú ruskú vojenskú logistiku a nedostatok paliva v dôsledku úderov na rafinérie možno podľa neho pozorovať vo viac ako 60 regiónoch Ruska.