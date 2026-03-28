< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ukrajina pripravuje dohodu o dodávkach nafty
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 27. marca (TASR) - Ukrajina pracuje na uzatvorení dohody o dodávkach nafty so štátmi Blízkeho východu. V piatok to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre ukrajinskú televíziu počas návštevy regiónu Blízkeho východu s tým, že tohto druhu paliva je v krajine najväčší nedostatok. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
Zelenskyj už skôr potvrdil, že Ukrajina a Saudská Arábia podpísali dohodu o obrannej spolupráci, ktorá podľa neho vytvára základ pre ďalšie zmluvy, technologickú spoluprácu a investície.
Ukrajinský prezident uviedol, že so svojimi ministrami a s predstaviteľmi ukrajinskej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftohaz diskutovali o „potenciálnom nedostatku nafty“.
„Približne 90 % tohto potenciálneho nedostatku tvorí nafta. Preto sa zameriavame na vyriešenie tohto problému,“ dodal Zelenskyj s tým, že ide o dôležitú úlohu z hľadiska bezpečnosti Ukrajiny.
Ukrajinský prezident chce svojou návštevou v niektorých štátoch Perzského zálivu zabezpečiť silnejšiu podporu pre svoju krajinu vo vojne proti Rusku, ktorá trvá už štvrtý rok. Kyjev zároveň vyslal viac než 220 odborníkov, aby poskytovali poradenstvo pri odrážaní útokov dronov, ktoré v tomto regióne spôsobujú rozsiahle škody na energetickej infraštruktúre.
