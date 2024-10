Zelenskyj: Ukrajina pripravuje energetickú sieť na ďalšiu vojnovú zimu

Kyjev 15. októbra (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa stretol so zástupcami rôznych ministerstiev a dodávateľmi energií, s ktorými diskutoval o opatreniach na ochranu infraštruktúry v čase, keď sa Ukrajina pripravuje na tretiu vojnovú zimu a ďalšie útoky ruských síl na svoju energetickú sieť. Uviedla to agentúra DPA.



"Diskusia sa týkala všetkých úrovní ochrany energetickej infraštruktúry, vrátane technických aspektov, ako aj elektronického boja a protilietadlovej obrany," informoval Zelenskyj na platforme Telegram.



Avizoval, že do ochrany infraštruktúry sa zapojí aj letectvo. "Bolo prijaté aj rozhodnutie posilniť protivzdušnú obranu v pohraničných a frontových regiónoch," konkretizoval Zelenskyj.



Ministerstvo vnútra predstavilo plán opatrení na rýchlu nápravu škôd. Pokračujú tiež práce na vytvorení decentralizovanej siete kogeneračných zariadení vyrábajúcich elektrickú energiu a teplo v jednej prevádzke.



Počas uplynulých dvoch vojnových zím ruská armáda pri opakovaných útokoch vážne poškodila ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Kyjev dostal masívnu pomoc zo zahraničia na obnovu energetickej siete a ďalšie protilietadlové systémy na jej ochranu.