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Zelenskyj:Ukrajina rozhodne, kto bude Európu zastupovať na rokovaniach
Zelenskyj na summite G7 vo Francúzsku požiadal spojencov, aby vyvinuli väčší tlak na Rusko s cieľom ukončiť vojnu.
Autor TASR
Kyjev 22. júna (TASR) - Ukrajina rozhodne, kto bude reprezentovať Európu na mierových rokovaniach s Ruskom. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore zverejnenom v nedeľu, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Zelenskyj tvrdí, že o Ukrajine sa minulý týždeň na zasadnutí Európskej rady diskutovalo „obšírnejšie ako kedykoľvek predtým“. „Diskutovali sme o úlohe Európy v dialógu s Rusmi a o tom, aká by táto úloha mala byť,“ uviedol.
„Európa zváži formát a navrhne niekoľko možností, ale Ukrajina rozhodne, kto bude Európu v rokovaniach zastupovať. To je spravodlivé,“ vyhlásil Zelenskyj.
Európski lídri len nedávno začali hovoriť o možnosti priamych rokovaní s Moskvou. Kancelária predsedu Európskej rady Antónia Costu sa dokonca minulý týždeň pokúsila otvoriť komunikačný kanál s Kremľom, čo na summite EÚ vyvolalo rôzne reakcie.
Zelenskyj na summite G7 vo Francúzsku požiadal spojencov, aby vyvinuli väčší tlak na Rusko s cieľom ukončiť vojnu. Prezidenta USA Donalda Trumpa zároveň vyzval, aby Washington schválil Ukrajine licenciu na výrobu amerických raketových systémov Patriot.
„Tentokrát sa verejne celkom ukázalo, že americký tím po prvýkrát reagoval na vydanie licencií pozitívne,“ povedal Zelenskyj. Americké Patrioty sú jedinou efektívnou zbraňou na zostreľovanie ruských balistických rakiet v ukrajinskom arzenáli, uvádza Reuters.
Zelenskyj tvrdí, že o Ukrajine sa minulý týždeň na zasadnutí Európskej rady diskutovalo „obšírnejšie ako kedykoľvek predtým“. „Diskutovali sme o úlohe Európy v dialógu s Rusmi a o tom, aká by táto úloha mala byť,“ uviedol.
„Európa zváži formát a navrhne niekoľko možností, ale Ukrajina rozhodne, kto bude Európu v rokovaniach zastupovať. To je spravodlivé,“ vyhlásil Zelenskyj.
Európski lídri len nedávno začali hovoriť o možnosti priamych rokovaní s Moskvou. Kancelária predsedu Európskej rady Antónia Costu sa dokonca minulý týždeň pokúsila otvoriť komunikačný kanál s Kremľom, čo na summite EÚ vyvolalo rôzne reakcie.
Zelenskyj na summite G7 vo Francúzsku požiadal spojencov, aby vyvinuli väčší tlak na Rusko s cieľom ukončiť vojnu. Prezidenta USA Donalda Trumpa zároveň vyzval, aby Washington schválil Ukrajine licenciu na výrobu amerických raketových systémov Patriot.
„Tentokrát sa verejne celkom ukázalo, že americký tím po prvýkrát reagoval na vydanie licencií pozitívne,“ povedal Zelenskyj. Americké Patrioty sú jedinou efektívnou zbraňou na zostreľovanie ruských balistických rakiet v ukrajinskom arzenáli, uvádza Reuters.