< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ukrajina sa chce infiltrovať do ruskej aplikácie Max
Služby WhatsApp a Telegram sú v Rusku pritom už niekoľko mesiacov obmedzované.
Autor TASR
Kyjev 20. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že Kyjev pracuje na infiltrácii do ruskej štátom podporovanej komunikačnej aplikácie Max. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že ruské vedenie nalieha na svojich občanov, aby z bezpečnostných dôvodov prestali používať zahraničné platformy.
Služby WhatsApp a Telegram sú v Rusku pritom už niekoľko mesiacov obmedzované. Podľa AFP ruské úrady chcú aj takto ľudí donútiť, aby prešli k službe Max, ktorá je však alternatívou bez šifrovania. U potenciálnych užívateľov to vyvoláva obavy, že by ju kremeľský režim mohol využívať na sledovanie osôb.
Zelenskyj sa pred novinármi vyjadril, že ukrajinské, no aj ruské tajné služby využívajú platformu Telegram na nábor ľudí a na propagáciu svojich naratívov o vojne, ktorú v roku 2022 vyvolala invázia ruskej armády na Ukrajinu.
S obmedzeniami Telegramu v Rusku bude určite komunikácia smerom do ruskej spoločnosti náročnejšia, priznal Zelenskyj, ale dodal, že ukrajinskí experti sa „dostanú aj do Maxa.“
Rusko vyhradilo používanie aplikácie Max iba pre svojich občanov s ruským telefónnym číslom, a pre občanov ľudí z iných krajín, ktoré považuje za priateľské ku Kremľu.
V nedávnej minulosti Rusko obvinilo Ukrajinu z viacerých sabotážnych útokov vrátane atentátov na vysokopostavených vojenských činiteľov a uviedlo, že Kyjev naverboval ich páchateľov prostredníctvom komunikačných aplikácií. Za vykonanie útokov alebo poskytnutie spravodajských informácií Ukrajina údajne ako odmenu sľubovala finančnú hotovosť.
Služby WhatsApp a Telegram sú v Rusku pritom už niekoľko mesiacov obmedzované. Podľa AFP ruské úrady chcú aj takto ľudí donútiť, aby prešli k službe Max, ktorá je však alternatívou bez šifrovania. U potenciálnych užívateľov to vyvoláva obavy, že by ju kremeľský režim mohol využívať na sledovanie osôb.
Zelenskyj sa pred novinármi vyjadril, že ukrajinské, no aj ruské tajné služby využívajú platformu Telegram na nábor ľudí a na propagáciu svojich naratívov o vojne, ktorú v roku 2022 vyvolala invázia ruskej armády na Ukrajinu.
S obmedzeniami Telegramu v Rusku bude určite komunikácia smerom do ruskej spoločnosti náročnejšia, priznal Zelenskyj, ale dodal, že ukrajinskí experti sa „dostanú aj do Maxa.“
Rusko vyhradilo používanie aplikácie Max iba pre svojich občanov s ruským telefónnym číslom, a pre občanov ľudí z iných krajín, ktoré považuje za priateľské ku Kremľu.
V nedávnej minulosti Rusko obvinilo Ukrajinu z viacerých sabotážnych útokov vrátane atentátov na vysokopostavených vojenských činiteľov a uviedlo, že Kyjev naverboval ich páchateľov prostredníctvom komunikačných aplikácií. Za vykonanie útokov alebo poskytnutie spravodajských informácií Ukrajina údajne ako odmenu sľubovala finančnú hotovosť.