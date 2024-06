Zelenskyj: Ukrajina sa chystá podpísať bezpečnostný pakt s EÚ

Brusel 27. júna (TASR) - Ukrajina sa chystá podpísať bezpečnostný pakt s Európskou úniou. Vyhlásil to vo štvrtok v Bruseli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa zúčastní na úvodnej časti summitu EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Zelenskyj na sociálne sieti X ešte pred príchodom do budovy Európskej rady spresnil, že táto dohoda je "dôležitým krokom" smerom k dosiahnutiu "historického cieľa mieru a prosperity" v EÚ.



Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou bola vypracovaná po mesiacoch rokovaní medzi 27 členskými štátmi EÚ a vládou v Kyjeve s cieľom vytvoriť bezpečnostný pakt, ktorý zaistí jasnú a dlhodobú podporu Ukrajiny.



Zelenskyj pred novinármi dodal, že bezpečnostný pakt by mal zakotviť záväzky všetkých 27 členských krajín Únie poskytnúť Ukrajine rozsiahlu podporu, a to bez ohľadu na akékoľvek interné inštitucionálne zmeny EÚ. Zároveň povedal, že počas stretnutia so šéfmi vlád a štátov EÚ sa im chce osobne poďakovať za podporu pre otvorenie prístupových rokovaní, čo "potvrdzuje nezvratnosť nášho európskeho kurzu".



Bezpečnostný pakt by mal prehĺbiť už existujúce iniciatívy EÚ, ako je napríklad výcvik ukrajinských vojakov, a poskytnúť dlhodobé záväzky zásobovať Ukrajinu delostreleckými nábojmi a protivzdušnými obrannými systémami, čo Kyjevu pomôže odolávať rozsiahlej ruskej invázii.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)