Zelenskyj: Ukrajina sa na začiatku invázie znovuzrodila

Kyjev 24. augusta (TASR) - Ukrajina bola znovuzrodená, keď do nej 24. februára vtrhli ruskí vojaci, a dobyje späť anektovaný Krymský polostrov a okupované územia na východe krajiny. Vyhlásil to v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v príhovore pri príležitosti Dňa nezávislosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



"Na svete sa 24. februára o 4.00 h ráno objavil nový národ. Nezrodil sa, ale znovuzrodil sa. Národ, ktorý neplače, nekričí, nebojí sa. Nevzdáva sa a nezabúda," vyhlásil ukrajinský prezident.



"Nezáleží nám na tom, akú máte armádu, zaujíma nás len naša krajina. Budeme sa za ňu biť až do konca... Čo je pre nás koniec vojny? Predtým sme hovorili mier, no teraz hovoríme víťazstvo," pokračoval Zelenskyj.



Ukrajina si v stredu pripomína 31. výročie nezávislosti od Sovietskeho zväzu. V tento deň zároveň uplynie aj šesť mesiacov od začiatku ruskej invázie. "Držíme sa šesť mesiacov. Je to ťažké ale zaťali sme päste. Každý nový deň je pre nás novým dôvodom nevzdávať sa. Po tom, čo sme si toľkým prešli, nemáme právo neprísť do konca," uviedol ukrajinský líder.



"Ruky zdvihneme nahor iba raz - keď budeme oslavovať naše víťazstvo na celej Ukrajine. Pre nás je Ukrajina všetkých 25 regiónov, a to bez akýchkoľvek ústupkov alebo kompromisov," uviedol Zelenskyj s tým, že Ukrajiny dobyje späť Krym aj Donbas.



Prezident predniesol emotívny príhovor pred Monumentom nezávislosti Ukrajiny v centre Kyjeva. Mal oblečený vojenský pracovný odev, ktorý sa v čase vojny stal pre neho príznačný.



Kyjevské ulice boli v stredu ráno nezvyčajne prázdne v dôsledku varovaní pred možným ruským útokom, všíma si Reuters.