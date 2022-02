Zelenskyj: Ukrajina sa nevzdá už ani kúska svojho územia

Kyjev 2. februára (TASR) - Ukrajina zvyšuje bojovú efektivitu a schopnosti svojej armády, ale zbrane, ktoré dostáva od západných partnerov, mieni využívať výlučne na svoju obranu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to v stredu vyhlásil v Kyjeve na spoločnej tlačovej konferencii s holandským premiérom Markom Ruttem, informovala agentúra Ukrinform.



"Pre nás je veľmi dôležité, že všetky tieto zbrane - to je obrana. My rozmýšľame len o mieri a deokupácii území. A len diplomatickou cestou," povedal Zelenskyj, ktorý súčasne zdôraznil, že Ukrajina sa nevzdá už ani piade svojho územia.



Zelenskyj a Rutte počas rokovaní v Kyjeve diskutovali o bezpečnostnej situácii na hraniciach Ukrajiny a o možných sankciách voči Rusku zo strany EÚ a Holandska v prípade eskalácie napätia. Zelenskyj pripomenul, že táto situácia "ovplyvňuje ekonomiku nášho štátu". Dodal, že Ukrajina v spolupráci s Holandskom vybuduje na svojom území takmer 50 nemocníc a rehabilitačných centier pre vojenský personál a veteránov.



Zelenskyj označil Rutteho návštevu za dôležitú aj preto, že holandský líder navštívil Ukrajinu naposledy pred 17 rokmi. "Táto návšteva sa koná v čase, keď Ukrajina potrebuje podporu a pomoc," ocenil ukrajinský prezident.