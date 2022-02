Zelenskyj: Ukrajina sa nevzdáva svojho cieľa vstúpiť do NATO

Kyjev 14. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok uviedol, že Ukrajina sa nechystá vzdať svojho cieľa týkajúceho sa vstupu do Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, Reuters a RIA Novosti.



"Nevyslali sme žiaden signál, že členstvo v NATO nie je naším cieľom... Myslím si, že by sme mali pokračovať na ceste, ktorú sme si vybrali... Rozumieme, že členstvo v NATO by zaistilo našu bezpečnosť a teritoriálnu integritu," uviedol Zelenskyj s tým, že nevie, kedy sa táto "cesta" pre Ukrajinu skončí.



Ukrajinský prezident tieto slová vyriekol na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, pričom tiež uviedol, že Ukrajina sa spolieha na podporu Nemecka v otázkach týkajúcich sa svojho plného členstva v Európskej únii.



Ukrajinský prezident tiež médiá informoval o tom, že so Scholzom hovorili aj o plynovode Severný prúd 2 (Nord Stream 2), pričom uviedol, že medzi Ukrajinou a Nemeckom v tejto súvislosti existujú isté "nezhody".



"Hovorili sme o bezpečnostných rizikách spojených s Nord Stream 2... Naša pozícia sa nezmenila. Nord Stream 2 v súčasnosti vnímame výlučne cez prizmu energetickej a bezpečnostnej hrozby pre nás i región," uviedol Zelenskyj, ktorý tento plynovod označil za "geopolitickú zbraň".



Ukrajinský prezident počas tlačovej konferencie okrem toho označil za "chybu" rozhodnutie niektorých krajín stiahnuť z Ukrajiny svojich diplomatov. Zároveň v tejto súvislosti zdôraznil, že jeho rodina ostáva naďalej na Ukrajine.



"Moja rodina je vždy so mnou, vždy s Ukrajinou. Ja som prezident a moja manželka nie je iba manželkou, je prvou dámou. Moja rodina musí ísť príkladom iným rodinám pri tom, ako sa majú správať... Je to veľmi dôležité pre krajinu i spoločnosť," uviedol Zelenskyj. Reagoval tak na správy médií o tom, že jeho rodina opustila krajinu.