Zelenskyj: Ukrajina sa ničoho nevzdáva, stratené územia získa späť

Kyjev 4. júla (TASR) — Ukrajina sa ničoho nevzdáva a územia, o ktoré prišla, získa späť vďaka taktike a dodávkam moderných zbraní. Vo svojom pravidelnom príhovore, zverejnenom na svojej oficiálnej stránke, to v nedeľu večer povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



"Ak velenie našej armády evakuuje ľudí z určitých miest frontu, kde má nepriateľ najväčšiu palebnú prevahu — konkrétne to platí pre Lysyčansk — znamená to jediné: že sa vrátime vďaka našej taktike, vďaka k zvýšeniu dodávok moderných zbraní. Ukrajina sa ničoho nevzdáva," uviedol Zelenskyj.



Ukrajinská armáda sa podľa neho postupne posúva vpred — tak v Charkovskej oblasti, ako aj v Chersonskej oblasti i na mori, čoho dobrým príkladom je Hadí ostrov. "Príde deň, keď to isté povieme o Donbase," konštatoval Zelenskyj.



Zdôraznil, že Ukrajina dosiahne úroveň, keď sa palebná sila jej armády vyrovná ruskej. "Nestrácame jediný deň. Presviedčame partnerov, nadväzujeme nové kontakty, využívame všetky príležitosti — politické, diplomatické, informačné."



Podľa Zelenského má Rusko dostatok raketometov Smerč, Uragan a Grad na zničenie jedného ukrajinského mesta za druhým. Navyše, okupanti zhromaždili svoju najväčšiu palebnú silu v Donbase a v jednom sektore frontu môžu denne použiť desaťtisíce delostreleckých granátov.



"Toto je realita. Ničíme preto potenciál okupantov — deň čo deň, vypočítavo, mohutne. Dôležitú úlohu v tom samozrejme zohrávajú systémy HIMARS a ďalšie zbrane, ktoré sme dostali od partnerov,“ povedal ukrajinský prezident.