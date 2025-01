Zelenskyj: Ukrajina sa pripravuje na obnovu vzťahov so Sýriou

Kyjev 2. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že Ukrajina sa pripravuje na obnovenie diplomatických vzťahov so Sýriou. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Pripravujeme sa na obnovu diplomatických vzťahov so Sýriou i na spoluprácu v medzinárodných organizáciách," povedal Zelenskyj po tom, čo si vypočul správu z pondelkovej návštevy ukrajinského ministra zahraničných vecí Andrija Sybihu v Sýrii.



Sybiha, ktorý sa v Damasku stretol aj s novým faktickým vodcom Sýrie Ahmadom Šarom, po návšteve uviedol, že Ukrajina pošle do Sýrie zásielky potravinovej pomoci.



Ukrajina ako popredný svetový exportér obilia vyváža pšenicu a kukuricu aj do krajín Blízkeho východu, nie však do Sýrie, ktorá za Asadovej éry dovážala potraviny z Ruska.



Kyjev podľa Sybihu výmenou za to očakáva, že nová sýrska vláda bude dodržiavať medzinárodné právo a zruší protiprávne uznanie anexie ukrajinských území Ruskom zo strany režimu zvrhnutého prezidenta Bašára Asada.



Povstalci vedení islamistickou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) spustili 27. novembra ofenzívu, počas ktorej v rýchlom slede dobyli niekoľko kľúčových miest a o 11 dní neskôr obsadili hlavné mesto Damask, odkiaľ Asad utiekol do Ruska. HTS vtedy viedol Šara pod svojím bojovým menom abú Muhammad Džawlání.