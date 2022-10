Zelenskyj: Ukrajina sa ruskými raketovými útokmi nenechá zastrašiť

Kyjev 10. októbra (TASR) - Ukrajina sa nenechá "zastrašiť" ruskými raketovými útokmi na ukrajinské mestá. V pondelok to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Ukrajina sa nedá zastrašiť. Môže byť len jednotnejšia. Ukrajina sa nedá zastaviť," povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom na sociálnej sieti. Zároveň prisľúbil, že zariadi, aby bolo bojisko pre ruských vojakov "ešte bolestivejšie".



Ukrajina bola v pondelok vystavená mohutnému raketovému útoku, počas ktorého ruské sily vypálili na Ukrajinu najmenej 84 rakiet, pričom 43 z nich zničila ukrajinská protivzdušná obrana, uviedol Zelenskyj. Podľa Štátnej služby Ukrajiny pre mimoriadne situácie (DSNS) si tieto údery ruskej armády vyžiadali celkovo najmenej 14 mŕtvych a asi 97 zranených, píše britská spravodajská stanica BBC.



Rusi do útokov podľa ukrajinského prezidenta nasadili aj 24 samovražedných dronov iránskej výroby, pričom 13 z nich bolo zostrelených.



Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že útoky sú odplatou za "teroristické" činy Kyjeva vrátane výbuchu, ktorý v sobotu poškodil Kerčský most spájajúci ruskú pevninu s anektovaným ukrajinským polostrovom Krym.