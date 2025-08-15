Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj vyzval Trumpa, aby presvedčil Putina o ukončení vojny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pije čaj počas stretnutia s britským premiérom Keirom Starmerom na Downing Street 10 v Londýne vo štvrtok 14. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia.

Kyjev/Anchorage 15. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby na bilaterálnom summite v aljašskom Anchorage presvedčil ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zastavil svoju inváziu. Na sociálnej sieti X napísal, že Ukrajina „sa spolieha na Ameriku“, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP a televízie Sky News.

„Je čas ukončiť vojnu. Rusko musí podniknúť potrebné kroky. Spoliehame sa na Ameriku,“ napísal Zelenskyj na sieti X. „Kľúčové je, aby toto stretnutie otvorilo skutočnú cestu k spravodlivému mieru a vecnej diskusii medzi lídrami v trojstrannom formáte – Ukrajina, Spojené štáty a Rusko,“ dodal.

Príspevok na sociálnych sieťach zverejnil krátko po tom, čo Trump prezidentským špeciálom odletel na Aljašku. Zelenského na summit nepozvali, pričom Trump v priebehu týždňa vyhlásil, že ukrajinský prezident má za sebou množstvo stretnutí a aj tak nedokázal dosiahnuť koniec vojny.

Zelenskyj napísal, že dnes taktiež očakáva správu od ukrajinských tajných služieb o „súčasných zámeroch ruskej strany“ a prípravách Moskvy na stretnutie na Aljaške. „Sme pripravení, ako vždy, pracovať čo najefektívnejšie,“ uzavrel.

Témou rokovania Trumpa a Putina má byť najmä vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.

Americký prezident vo štvrtok uviedol, že existuje „25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné“. Naznačil tiež, že v takom prípade by na Rusko uvalil ďalšie sankcie.
