Zelenskyj: Ukrajina si bude 9. mája tiež pripomínať Deň Európy

V rámci ďalšieho odpútavania sa od sovietskej minulosti uviedol Zelenskyj, že predložil ukrajinskému parlamentu zákon, na základe ktorého bude Ukrajina oslavovať výročie konca druhej svetovej vojny 8. mája a 9. mája si bude pripomínať Deň Európy. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



"Vraciame nášmu štátu úprimnú históriu bez ideologických vplyvov. Je to 8. mája, kedy si väčšina krajín pripomína najväčšie víťazstvo nad nacistami," uviedol Zelenskyj v pondelok na sociálnej sieti Telegram.



"Dnes som podpísal predmetný výnos a od zajtra si 9. mája budeme každý rok pripomínať našu historickú jednotu - jednotu všetkých Európanov, ktorí zničili nacizmus a zničia ruscizmus," uviedol Zelenskyj. Použil pritom slovo, ktoré Ukrajinci vymysleli pre to, čo nazývajú ruský fašizmus.



Zelenskyj sa prihovoril v pondelok obyvateľom Ukrajiny pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny z kopca s výhľadom na Kyjev. Vo svojom príhovore prirovnal Rusko pod vedením prezidenta Vladimira Putina k Nemecku nacistického vodcu Adolfa Hitlera. Moskva sa totiž usiluje o "zotročenie a zničenie" rovnako ako nacisti, no podľa Zelenského neuspeje.