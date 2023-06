Zelenskyj: Ukrajina si uctí padlých vojakov tak, že bude žiť v slobode

Kyjev 15. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na Twitteri napísal, že vojaci, ktorí prišli o život, nezomreli nadarmo, lebo Ukrajina Rusko porazí. Ukrajinci si uctia ich pamiatku víťazstvom a "budú žiť v slobode". Informoval o tom portál britského denníka The Guardian.



Zelenskyj v tvíte uviedol: "Nepriateľa môžeme zastaviť iba spoločnou silou všetkých našich ľudí. A my určite Rusko zastavíme. Vyženieme ho z nášho územia a slobodou Ukrajiny si uctíme pamiatku všetkých, ktorí položili život za Ukrajinu, pamiatku všetkých našich hrdinov z rôznych období, ktorí rovnako snívali o tom, že Ukrajinci budú žiť v slobode."



Ukrajinská armáda zaznamenala v rámci svojej protiofenzívy postup aj napriek veľkému odporu ruských síl na južnom fronte. Vo štvrtok to oznámila námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Ukrajinská armáda podľa jej slov postúpila aj na východe.



Prezident Zelenskyj minulý týždeň potvrdil, že dlho plánovaná protiofenzíva zameraná na oslobodenie okupovaných území už prebieha. Kyjev následne v nedeľu aj v pondelok oznámil niekoľko prvých ziskov v podobe oslobodených obcí. Predstaviteľ generálneho štábu ukrajinskej armády Olexij Hromov povedal, že ukrajinská armáda už oslobodila viac ako 100 kilometrov štvorcových územia. Moskva tvrdí, že všetky útoky odrazila.