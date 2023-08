Zelenskyj: Ukrajina si zaslúži vďaku za to, že brzdí Rusko

Kyjev 3. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu trval na tom, že Ukrajina je vďačná Západu za jeho podporu. Dodal však, že aj Ukrajina si zaslúži určitú vďaku za to, že zatláča Rusov. TASR prevzala správu z portálu britskej televízie Sky News.



Zelenskyj na konferencii ukrajinských veľvyslancov údajne povedal: "Ukrajina vie byť vďačná a je vďačná každej krajine, úplne všetkým ľuďom, každému národu, ktorý nám pomohol. Ale náš prínos pre spoločnú bezpečnosť si zaslúži vďaku."



Prezidentove výroky je možné vnímať v súvislosti s niekoľkými spornými situáciami, vyvolanými vplyvnými zahraničnými politikmi, ktorí spochybnili reakcie Ukrajiny na ich pomoc.



Ako Sky News v utorok informovala, popredný poľský poradca vyhlásil, že Ukrajina by mala viac oceňovať podporu, ktorú jej Poľsko poskytlo za posledné roky.



Aj odchádzajúci britský minister obrany Ben Wallace v júli povedal: "Či sa to niekomu páči alebo nie, ľudia chcú vidieť trocha vďačnosti." Reagoval tak na otázku o frustrácii ukrajinského vedenia z toho, že nedostala oficiálne pozvanie do Severoatlantickej aliancie (NATO).



Ukrajinský prezident neskôr ostrejšie zareagoval: "Ako inak máme ukázať našu vďačnosť? Môžeme sa ráno zobudiť a ministrovi ďakovať. Nech mi napíše, ako sa mu máme poďakovať."



Predmetné Zelenského vyjadrenie označil ukrajinský veľvyslanec v Spojenom kráľovstve Vadym Prystajko za "sarkastické" a o niekoľko dní bol zo svojej funkcie odvolaný.



Zelenskyj však v stredu trval na svojom postoji a údajne povedal: "Zastaviť Rusko v obnovovaní ríše znamená zachrániť slobodu národov, ktoré sú pre ruské vojenské kolóny v dostupnej zóne."



"Ruská bojová sila, ktorú Ukrajinci zničili, už nebude zabíjať v Európe, Ázii ani inde na ďalších kontinentoch sveta," vysvetlil prezident.



Zároveň vyzval svojich veľvyslancov, aby boli opatrní v prístupe k domácej politike vo svojich hostiteľských krajinách.



"V rôznych krajinách sa budú v nasledujúcich mesiacoch konať voľby, čo vytvára určitú ťažkú situáciu. Potrebujeme porozumenie, ktoré preklenie takéto zložité vnútropolitické komplikácie. Ako veľvyslanci Ukrajiny musíte ochladzovať emócie, keď v politike susedov príliš vyčíňajú," poradil. "Chladiť, ale nebyť nemý," dodal Zelenskyj.