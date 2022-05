Zelenskyj: V bojoch na východe prichádzame o 50-100 vojakov denne

Kyjev 23. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odhaduje, že Ukrajina prichádza počas bojov na východe každý deň o 50 až 100 príslušníkov svojich ozbrojených síl.



Informoval o tom v pondelok nezávislý denník The Kyiv Independent, z ktorého citovala britská spravodajská televízia Sky News. Tieto slová zazneli v nedeľu v Kyjeve na spoločnom brífingu Zelenského s poľským prezidentom Andrzejom Dudom.



Zelenskyj vtedy reagoval na otázku, či vedenie jeho štátu nemá v pláne zrušiť zákaz opustiť územie Ukrajiny, ktorý platí pre mužov schopných vojenskej služby. Žiadajú to signatári petície, ktorú podpísalo viac než 25.000 ľudí.



Na brífingu však Zelenskyj vyjadril názor, že bojaschopní muži by z Ukrajiny nemali odchádzať – najmä nie v situácii, keď na východe zomiera "50–100 ľudí denne".



Televízia Sky News pripomenula, že Zelenskyj v polovici apríla uviedol, že vo vojne s Ruskom zahynulo 2500–3000 ukrajinských vojakov a ďalších 10.000 ich bolo zranených.



Bilanciu obetí konfliktu z radov svojej armády ukrajinská strana obvykle nezverejňuje. Pamiatku padlých vo vojne s Ruskom si však pripomína každý deň o 09.00 h miestneho času. Rozhlasové a televízne stanice vtedy prerušujú svoje vysielanie a minútou ticha si padlých uctievajú aj v školách i na veľvyslanectvách Ukrajiny v zahraničí. Príslušný výnos o tom vydal prezident Zelenskyj ešte 16. marca.



Ukrajina však pravidelne informuje o stratách protivníka – podľa nej ruská armáda od začiatku vojny na Ukrajine prišla o 29.000 mužov. Ide však o informáciu, ktorú nie je možné overiť z nezávislých zdrojov.



Podľa Sky News je momentálne miestom najprudších bojov oblasť okolo mesta Severodoneck, ktoré je vystavené intenzívnej paľbe ruských jednotiek snažiacich sa obsadiť celý Donbas. Ukrajinským jednotkám sa nateraz darí odolávať útokom ruských síl.



Gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj podľa Sky news poznamenal, že v tejto situácii funguje v meste len jediná nemocnica, a aj tá má iba troch lekárov a zásoby na desať dní.