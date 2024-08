Zelenskyj: Ukrajina v Kurskej oblasti kontroluje 74 ruských obcí

Kyjev 13. augusta (TASR) - Ukrajinské sily údajne kontrolujú 74 obcí v ruskej Kurskej oblasti. Ukrajinské vojská za uplynulých 24 hodín postúpili jeden až tri kilometre do hĺbky ruského územia a zabrali ďalších 40 štvorcových kilometrov. V utorok to oznámili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a hlavný veliteľ ozbrojených síl Olexandr Syrskyj. TASR informácie prevzala z agentúr Reuters a AFP.



Ukrajinský prezident uviedol, že "napriek ťažkým a intenzívnym bojom postup našich síl v Kurskej oblasti pokračuje".



V pondelok Syrskyj informoval, že Ukrajina kontroluje asi 1000 štvorcových kilometrov ruského územia. Gubernátor Kurskej oblasti Alexej Smirnov v pondelok uviedol, že ukrajinské sily majú pod kontrolou 28 pohraničných obcí.



Rusko vedie v Kurskej oblasti od minulého utorka intenzívne boje s viac ako tisíckou ukrajinských vojakov. Ide o najväčšiu ukrajinskú cezhraničnú operáciu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.



Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tichyj v utorok uviedol, že Ukrajina nemá záujem o prevzatie územia, ktoré získala počas cezhraničného vpádu do ruskej Kurskej oblasti.