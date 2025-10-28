< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ukrajina v novembri spustí obmedzený vývoz svojich zbraní
Cieľom je výťažkami z predaja financovať domácu vojenskú výrobu, predovšetkým vybavenie, ktoré sa osvedčilo pri útokoch v hĺbke Ruska.
Autor TASR
Kyjev 28. októbra (TASR) - Ukrajina v novembri spustí obmedzený vývoz svojich zbraní do zahraničia, oznámil v utorok prezident Volodymyr Zelenskyj po zasadnutí vlády. Zároveň nariadil pokračovať v zvyšovaní výroby dronov, potom do konca roka sa má podľa neho dosiahnuť, aby domáca produkcia zbraní a munície pokrývala aspoň 50 percent potrieb ozbrojených síl. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Plán začať vyvážať niektoré prebytočné typy zbraní avizoval Zelenskyj ešte v septembri. Cieľom je výťažkami z predaja financovať domácu vojenskú výrobu, predovšetkým vybavenie, ktoré sa osvedčilo pri útokoch v hĺbke Ruska. Už vtedy spomenul niekoľko potenciálnych kupcov vrátane USA, európskych krajín a ďalších partnerov, ktorí majú o ukrajinské zbrane záujem a od ktorých získal Kyjev rôzne formy podpory.
Ukrajinský prezident v uplynulých mesiacoch pri niekoľkých príležitostiach ponúkol predaj ukrajinských bezpilotných lietadiel Spojeným štátom, no tieto návrhy sa doposiaľ nepodarilo zrealizovať.
Agentúra AFP prednedávnom napísala, že hoci je Ukrajina od začiatku ruskej invázie v roku 2022 značne závislá od financovania a dodávok zbraní od západných krajín, napriek pokračujúcej vojne si vybudovala vlastnú domácu výrobu zbraní a rôznych útočných systémov, najmä dronov.
