Zelenskyj: Ukrajina vyšle delegáciu na rokovania s Ruskom v Istanbule

Kyjev 1. júna (TASR) - Ukrajina do tureckého Istanbulu vyšle delegáciu na druhé priame rokovania s Ruskom, ktoré by sa mali uskutočniť v pondelok. Viesť ju opätovne bude minister obrany Rustem Umerov. V nedeľu to na sociálnej sieti X potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom TASR podľa agentúr DPA a AFP.



„Definoval som naše stanovisko pred pondelkovým stretnutím v Istanbule,“ informoval Zelenskyj podľa ktorého bude Ukrajina požadovať „úplné a bezpodmienečné prímerie“, návrat vojnových zajatcov a unesených detí.



Je to po prvýkrát, čo Ukrajina oficiálne potvrdila, že sa zúčastní na druhom kole priamych rokovaní, ktoré navrhlo Rusko. Obe strany sa naposledy stretli v Istanbule v polovici mája. Išlo o prvé priame rokovania medzi znepriatelenými krajinami od roku 2022. Delegácie sa na nich dohodli na výmene 1000 vojnových zajatcov.