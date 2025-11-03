< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ukrajina vytvorí v Berlíne a Kodani úrady pre výrobu zbraní
Ukrajinský líder v pondelok informoval, že Rusko zhromažďuje vojská v blízkosti východoukrajinského mesta Dobropillja, kde kyjevské sily začiatkom tohto roka úspešne postupovali pri protiofenzíve.
Autor TASR
Kyjev 3. novembra (TASR) - Ukrajina zriadi ešte v roku 2025 kancelárie pre vývoz zbraní a ich spoločnú výrobu v Berlíne a Kodani, oznámil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Kyjev posilňuje svoj obranný priemysel za pomoci západných partnerov, aby sa lepšie dokázal brániť ruskej invázii. Zelenskyj v rozhovore s novinármi v Kyjeve povedal, že Ukrajina bude exportovať napríklad námorné drony či delostrelecké systémy. „Ide o koprodukciu a export... zbraní, ktoré si môžeme dovoliť predať, aby sme získali viac peňazí pre našu internú produkciu nedostatkových položiek, na ktoré nemáme peniaze,“ povedal Zelenskyj.
Ukrajina je stále závislá od svojich spojencov v oblasti stíhacích lietadiel a protivzdušných systémov, no dosiahla pokrok vo vývoji vlastných dronových a raketových programov.
Zelenskyj povedal, že Kyjev plánuje začať s rozsiahlou domácou výrobou rakiet (Flamingo a Ruta) do konca roka. Oznámil tiež, že ukrajinská delegácia navštívi budúci týždeň Washington, aby pokračovala v rokovaniach o americko-ukrajinskej dronovej dohode, ktorá by mohla posilniť vzťahy s vládou prezidenta Donalda Trumpa.
Ukrajinský líder v pondelok informoval, že Rusko zhromažďuje vojská v blízkosti východoukrajinského mesta Dobropillja, kde kyjevské sily začiatkom tohto roka úspešne postupovali pri protiofenzíve. Oblasť okolo strategického mesta Pokrovsk čelí silnému tlaku ruskej armády a v meste sa stále môže nachádzať do 300 ruských vojakov, dodal.
