Zelenskyj: Ukrajina zatiaľ nie je pripravená na rokovania s Ruskom

Kyjev 16. novembra (TASR) - Ukrajina môže uvažovať o rozhovoroch s Ruskom o ukončení vojny len za určitých podmienok, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore odvysielanom v sobotu, zatiaľ čo sa konflikt blíži ku svojmu 1000-emu dňu. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Zelenskyj uviedol, že tieto podmienky zahŕňajú "to, že Ukrajina nebude rokovať len s Ruskom a že Ukrajina bude silná". "Dalo by sa očakávať, že v súčasnej situácii by sa rokovania pre Ukrajinu skončili zle," povedal prezident pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu NSTU.



"Z našej strany musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa táto vojna už na budúci rok skončila diplomaticky," vyhlásil Zelenskyj. S cieľom posilniť rokovaciu pozíciu Ukrajiny dúfa v pomoc západných spojencov.



Zelenského "plán víťazstva", ktorý prezident v októbri predstavil v zahraničí, sa odvoláva na "skutočnú diplomaciu" z pozície sily.



Tento päťbodový plán obsahuje požiadavku na pozvanie Kyjeva do západnej vojenskej aliancie NATO ešte pred koncom vojny. Okrem toho sa má Ukrajina masívne prezbrojiť a na Rusko sa majú uvaliť prísnejšie sankcie.



Rusko začalo 24. februára 2022 rozsiahlu inváziu do susednej Ukrajiny a v súčasnosti ovláda približne pätinu jej územia. 19. novembra uplynie od tejto chvíle 1000 dní. Kremeľ svoju agresiu označuje za "špeciálnu operáciu".