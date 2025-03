Zelenskyj: Ukrajinci chcú mier čo najskôr, viac než čokoľvek iné

Kyjev 3. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si želá, aby sa vojna na Ukrajine skončila čo najskôr. Napísal to na sociálnej sieti X pár dní po tom, ako ho americký prezident Donald Trump obvinil, že vojnu na Ukrajine nechce zastaviť a zahráva sa s rozpútaním tretej svetovej vojny, uvádza TASR.



"Je veľmi dôležité, aby sme sa pokúsili urobiť našu diplomaciu skutočne zmysluplnou, aby sme túto vojnu čo najskôr ukončili. Potrebujeme skutočný mier a Ukrajinci ho chcú viac ako čokoľvek iné, pretože vojna ničí naše mestá. Prichádzame o našich ľudí. Musíme zastaviť vojnu a zaručiť bezpečnosť," napísal Zelenskyj. Zároveň dodal, že dúfa v podporu USA.



Trump predtým v pondelok opäť ostro reagoval na Zelenského, ktorý v nedeľu v rozhovore pre britské médiá uviedol, že rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sú v najskoršom štádiu a že urovnanie s Moskvou zostáva len vzdialenou perspektívou. Trump sa toho v pondelok chopil tvrdiac, že Zelenskyj sa nezaujíma o skoré dosiahnutie mieru.



"Toto je najhoršie vyhlásenie, aké mohol Zelenskyj urobiť, a Amerika to už dlho neznesie," napísal Trump v pondelok na sieti Truth Social.



"Je to, ako som hovoril: tento chlapík, kým má podporu Ameriky, nechce mier. Európa na stretnutí so Zelenským otvorene vyhlásila, že bez USA to nedokáže. Asi to nie je práve najlepšie vyhlásenie z hľadiska demonštrácie sily voči Rusku. Čo si myslia?" pýtal sa ďalej Trump.



Trump k tomuto svojmu statusu pripojil odkaz na materiál agentúry Associated Press z 3. marca s titulkom: Zelenskyj hovorí, že ukončenie vojny s Ruskom je ‚veľmi, veľmi ďaleko‘.



Agentúra vo svojom článku cituje Zelenského, ktorý povedal, že dohoda o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom je "ešte veľmi, veľmi ďaleko", ale vyslovil aj očakávanie, že silné vzťahy so Spojenými štátmi budú pokračovať aj napriek jeho roztržke s Trumpom a jeho viceprezidentom J. D. Vanceom minulý piatok (28. februára) v Bielom dome.



Od tohto incidentu viacerí predstavitelia Trumpovej administratívy a republikánski kongresmani stupňujú kritiku voči Zelenskému a niektorú mu už odporučili, aby z funkcie prezidenta odstúpil.