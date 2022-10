Zelenskyj: Ukrajinci rýchlo postupujú, oslobodili desiatky dedín

Kyjev 5. októbra (TASR) - Ukrajinská armáda od v posledných dňoch oslobodila desiatky obcí v rámci protiofenzívy prebiehajúcej na juhu a východe krajiny. Uviedol to v utorok večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje agentúra DPA.



"Ukrajinská armáda postupuje na juhu celkom rýchlo a energicky," vyhlásil Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore k národu.



Podľa jeho slov sa podarilo od začiatku tohto týždňa oslobodiť na juhu a východe krajiny už "desiatky" Ruskom okupovaných sídel, a to na území Chersonskej, Charkovskej, Luhanskej a Doneckej oblasti.



Zelenskyj tvrdí, že len v priebehu posledných hodín bolo na území južnej Chersonskej oblasti v rámci protiofenzívny znovudobytých osem obcí, uvádza agentúra DPA.



"Naši vojaci sa nezastavia. A je len otázkou času, kedy vyženieme okupantov z celej našej krajiny," povedal Zelenskyj.



Stratu území v Chersonskej oblasti priznalo v utorok aj ruské ministerstvo obrany, keď zverejnilo mapu, ktorá ukazuje, že ruské jednotky sa tam stiahli z mnohých lokalít, napríklad pozdĺž západného rieky Dneper. Ruské mapy priznávajú aj to, že Rusi sa takmer úplne stiahli z východného brehu rieky Oskil v Charkovskej oblasti.