Zelenskyj: Ukrajinci sú pripravení bojovať až do konca

Kyjev 21. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pri príležitosti pondelkového národného Dňa dôstojnosti a slobody ocenil odhodlanie Ukrajincov vzdorovať ruskej invázii a dodal, že jeho ľud je pripravený bojovať až do konca. Píšu o tom agentúra DPA i denník The Guardian, informuje TASR.



Zelenskyj vyhlásil, že Ukrajina zaplatila za slobodu veľmi vysokú cenu a platí ju aj v súčasnosti, čím odkazoval na tisícky ľudí, ktorí v dôsledku vojny prišli o život.



Podľa prezidenta každý videl, čoho sú Ukrajinci schopní – "bojovať s najväčšou armádou na svete a zároveň sa stať najlepšou armádou na svete".



Zelenskyj v príhovore ocenil nielen vojakov, hasičov a lekárov, ale aj učiteľov, ktorí vyučovali on-line, obyvateľov dedín, ktorí pre ukrajinských vojakov varili, krajčírov, ktorí im prešívali uniformy, či civilistov, ktorí "vlastnými rukami" zastavovali nepriateľské tanky a obrnené vozidlá. Vyzdvihol aj poľnohospodárov, ktorí sa napriek bombardovaniu a ostreľovaniu starali o polia.



"Môžeme byť bez peňazí. Bez paliva. Bez teplej vody. Bez svetla. Ale nie bez slobody," vyhlásil Zelenskyj.



Ukrajina si Dňom dôstojnosti a slobody pripomína začiatok Euromajdanu – krvavých protestov z rokov 2013–14, ktoré vyvolalo rozhodnutie vtedajšieho prezidenta Viktora Janukovyča nepodpísať pripájaciu zmluvu s Európskou úniou.



Obete Euromajdanu si v pondelok pripomenul Zelenskyj so svojou manželkou Olenou aj tým, že v Kyjeve zapálili sviečky pri pamätníku Nebeská sotňa – spomienkovému odkazu na približne stovku ľudí, ktorí pri protestoch prišli o život, približuje Sky News.