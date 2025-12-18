< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ukrajine bez podpory hrozí obmedzenie výroby dronov
Členské štáty EÚ sa podľa Zelenského zhodujú v tom, že Ukrajina potrebuje na budúci rok väčšie financovanie.
Autor TASR
Kyjev 18. decembra (TASR) - Ukrajina bude musieť obmedziť výrobu dronov, ak nedostane pôžičku alebo inú finančnú podporu od Európskej únie, vyhlásil vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bruseli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Po rokovaní s belgickým premiérom Bartom de Weverom tiež povedal, že rozumie jeho obávam týkajúcim sa použitia zmrazených ruských aktív, no Ukrajina podľa neho podstupuje väčšie riziko. Informovala o tom stanica Sky News, píše TASR.
Členské štáty EÚ sa podľa Zelenského zhodujú v tom, že Ukrajina potrebuje na budúci rok väčšie financovanie. Uviedol, že jej hrozí deficit zahraničnej pomoci vo výške 45 až 50 miliárd eur. Zdôraznil, že konečné rozhodnutie o tom, ako EÚ bude financovať Ukrajinu v rokoch 2026 a 2027, musí byť prijaté do konca tohto roka.
„Ak Ukrajina na jar nedostane príslušnú čiastku, ktorú v prípade mieru použije na obnovu nášho štátu a v prípade pokračovania vojny použije na nasledujúce priority, predovšetkým na výrobu dronov, výroba dronov na Ukrajine sa niekoľkonásobne zníži,“ uviedol Zelenskyj, ktorý sa zúčastnil na summite Európskej rady v Bruseli.
S belgickým premiérom, ktorý má k použitiu ruských aktív na pomoc Ukrajine výhrady, mal Zelenskyj podľa svojich slov dobrý rozhovor. „Rozumieme si. Chápem jeho riziká, ale my podstupujeme ešte väčšie,“ uviedol prezident krajiny napadnutej Ruskom.
„Peniaze sú potrebné, aby Rusko a nikto iný na svete nemohol použiť tieto ruské aktíva ako páku proti nám. Chceme tieto aktíva, aby neboli súčasťou rokovaní, a chceme, aby podporovali nás,“ povedal Zelenskyj s tým, že Ukrajina by bola vďaka finančnej podpore sebavedomejšia pri rokovaniach.
Za pravdu dal tiež poľskému premiérovi Donaldovi Tuskovi, ktorý varoval pred dôsledkami v prípade, že sa hlavám štátov a vlád EÚ nepodarí nájsť finančné riešenie pre Ukrajinu. Európa podľa Tuska stojí pred jednoduchou voľbou - buď dnes peniaze, alebo zajtra krv. Zelenskyj však doplnil, že nikoho nechcel vystrašiť ani zastrašiť.
„Ukrajina bojuje o svoj život,“ dodal ukrajinský prezident podľa portálu Euractiv.
Lídri EÚ majú vo štvrtok a piatok na summite v Bruseli rozhodnúť, či schvália počiatočný úver vo výške 90 miliárd eur, zabezpečený zmrazenými ruskými bankovými aktívami. Belgicko vyjadrilo obavy z právnej stránky tohto mechanizmu a uviedlo, že s ním bude súhlasiť len v prípade, že získa záruky, že bruselský depozitár Euroclear bude plne odškodnený, ak Rusko v súdnych sporoch uspeje.
