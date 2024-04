Zelenskyj: Ukrajine sa minuli rakety pri obrane dôležitej elektrárne

Kyjev 16. apríla (TASR) - Rusko dokázalo zničiť dôležitú elektráreň dodávajúcu elektrickú energiu do Kyjeva, pretože sa Ukrajine minuli obranné rakety. Vyhlásil to v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Rusko viac než tri týždne takmer neustále útočí na ukrajinskú energetickú sieť, v dôsledku čoho zostali bez dodávok elektrickej energie milióny ľudí. Trypiľská tepelná elektráreň, ktorá je jedným z najväčších dodávateľov energie v Kyjevskej oblasti, zničil ruský raketový útok 11. apríla.



"Letelo tam 11 rakiet. Zničili sme prvých sedem. Štyri zničili Trypiľskú, prečo? Pretože sme mali nula rakiet," uviedol Zelenskyj v rozhovore pre americkú stanicu PBS. "Minuli sa nám rakety na obranu Trypiľskej," povedal ukrajinský prezident.



Ukrajina je stále viac frustrovaná zdržovaním pomoci od jej spojencov, konštatuje AFP. Kyjev pritom pravidelne upozorňuje na nedostatky vo svojej vzdušnej obrane, ktorú potrebuje na odvracanie ruských útokov.



Zelenskyj poskytol rozhovor PBS v čase, keď ukrajinská energetická sieť čelí ďalšiemu tlaku po nočných búrkach, keď zostali tisíce ľudí bez elektriny. "V dôsledku nepriaznivého počasia zostalo bez dodávok elektrickej energie 173 obcí v štyroch oblastiach," uviedlo v utorok ukrajinské ministerstvo energetiky.



Najviac postihnutá bola Dnepropetrovská oblasť, kde zostalo bez dodávok elektriny vyše 15.000 ľudí v 96 obciach. Jeden z najväčších poskytovateľov energií spoločnosť DTEK uviedla, že jej zamestnanci pracujú po búrkach na obnovení dodávok elektrickej energie do všetkých domácností do konca dňa.