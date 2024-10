Zelenskyj: Ukrajine sa v Kurskej oblasti darí udržiavať tlak na Rusko

Kyjev 9. októbra (TASR) - Ukrajinské sily udržiavajú v pohraničnej ruskej Kurskej oblasti dostatočný tlak na ruské jednotky. Uviedol to v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.



"V Kurskej oblasti sa bojuje už tretí mesiac a my v tomto sektore udržiavame potrebný tlak na Rusko," povedal Zelenskyj v pravidelnom večernom videoodkaze.



Ukrajinské sily prekvapivo vpadli do ruskej Kurskej oblasti 6. augusta a podarilo sa im obsadiť desiatky dedín. Moskva však tvrdí, že v rámci protiofenzívy už získala späť časť dobytého územia. Ruskej armáde sa zároveň naďalej darí postupovať v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, pripomína Reuters.