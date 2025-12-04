Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj: Ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní v USA

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagujue na spoločnej tlačovej konferencii s írskym premiérom Michealom Martinom v Dubline v utorok 2. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff sa v utorok v Moskve po šiestykrát stretol s Putinom.

Autor TASR
Kyjev 4. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu oznámil, že v nadväznosti na stretnutie amerických predstaviteľov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve ukrajinská delegácia pripravuje nové kolo rokovaní s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa v Spojených štátoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Pripravujeme stretnutia v Spojených štátoch,“ uviedol ukrajinský prezident vo svojom večernom videopríhovore s tým, že novinky ohľadom ich organizácie očakáva v najbližších dňoch. Podľa Zelenského by rokovania s Trumpovými vyslancami mali viesť tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov a náčelník generálneho štábu armády Andrij Hnatov.

Zelenskyj tvrdí, že predchádzajúce rokovania medzi ukrajinskou a americkou delegáciou v Ženeve a na Floride „napredujú celkom efektívne“. Ich úspech však podľa neho záleží od „kombinácie konštruktívnej diplomacie a tlaku na agresora“.

Vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff sa v utorok v Moskve po šiestykrát stretol s Putinom. Prvýkrát bol na takomto stretnutí prítomný i Trumpov zať Jared Kushner. Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov po približne päťhodinovom rokovaní uviedol, že strany zatiaľ nedosiahli žiaden kompromis.
