< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ukrajinská rozviedka zistila adresy unesených detí
Ukrajina tvrdí, že počas vojny bolo bez súhlasu rodín či opatrovníkov odvezených do Ruska alebo na územie okupované Ruskom viac než 19.500 detí.
Autor TASR
Kyjev 31. októbra (TASR) - Služba zahraničnej rozviedky Ukrajiny (SZRU) zistila konkrétne adresy, na ktorých sa nachádzajú deti unesené Ruskom, oznámil v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Spojenci Ukrajiny teraz podľa neho dostanú zoznamy detí, ktoré musí Moskva vrátiť. Prvý z nich obsahuje viac než 300 mien, priezvisk a adries. Informuje o tom TASR.
Ukrajina tvrdí, že počas vojny bolo bez súhlasu rodín či opatrovníkov odvezených do Ruska alebo na územie okupované Ruskom viac než 19.500 detí. Kyjev označuje tieto únosy za vojnový zločin, ktorý údajne spĺňa definíciu genocídy podľa znenia dohovoru OSN. Moskva na svoju obhajobu uvádza, že odsunom chránila deti pred bojmi.
Na Ukrajinu sa medzitým podarilo z Ruska vrátiť 1625 detí v rámci humanitárneho programu Bring Kids Back UA, ktorý inicioval Zelenskyj v roku 2023. Vo videu zverejnenom v piatok na sociálnej sieti X povedal, že ide o citlivú otázku, na ktorej intenzívne a potichu pracuje ukrajinská diplomacia.
„Aby sme prekazili akýkoľvek pokus Ruska tvrdiť, že o týchto deťoch údajne nič nevie, zabezpečujeme, aby boli (na zoznamoch) uvedené aj adresy,“ uviedol ukrajinský prezident. „Prvý takýto zoznam – obsahujúci viac ako 300 priezvisk, mien a adries unesených detí – bude na stoloch všetkých vedúcich predstaviteľov, ktorí sa podieľajú na tomto úsilí,“ dodal.
Práve pre únosy ukrajinských detí vydal medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.
Skupina amerických politikov okolo republikána Lindseyho Grahama a demokrata Richarda Blumenthala po nedávnom incidente s ruskými dronmi v Poľsku začala opäť uvažovať o možnosti, že v Senáte USA predloží návrh zákona, ktorý by v prípade schválenia mohol označiť Rusko a Bielorusko za štáty podporujúce terorizmus v súvislosti s deportáciou detí z dočasne okupovaných území.
Ukrajina tvrdí, že počas vojny bolo bez súhlasu rodín či opatrovníkov odvezených do Ruska alebo na územie okupované Ruskom viac než 19.500 detí. Kyjev označuje tieto únosy za vojnový zločin, ktorý údajne spĺňa definíciu genocídy podľa znenia dohovoru OSN. Moskva na svoju obhajobu uvádza, že odsunom chránila deti pred bojmi.
Na Ukrajinu sa medzitým podarilo z Ruska vrátiť 1625 detí v rámci humanitárneho programu Bring Kids Back UA, ktorý inicioval Zelenskyj v roku 2023. Vo videu zverejnenom v piatok na sociálnej sieti X povedal, že ide o citlivú otázku, na ktorej intenzívne a potichu pracuje ukrajinská diplomacia.
„Aby sme prekazili akýkoľvek pokus Ruska tvrdiť, že o týchto deťoch údajne nič nevie, zabezpečujeme, aby boli (na zoznamoch) uvedené aj adresy,“ uviedol ukrajinský prezident. „Prvý takýto zoznam – obsahujúci viac ako 300 priezvisk, mien a adries unesených detí – bude na stoloch všetkých vedúcich predstaviteľov, ktorí sa podieľajú na tomto úsilí,“ dodal.
Práve pre únosy ukrajinských detí vydal medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.
Skupina amerických politikov okolo republikána Lindseyho Grahama a demokrata Richarda Blumenthala po nedávnom incidente s ruskými dronmi v Poľsku začala opäť uvažovať o možnosti, že v Senáte USA predloží návrh zákona, ktorý by v prípade schválenia mohol označiť Rusko a Bielorusko za štáty podporujúce terorizmus v súvislosti s deportáciou detí z dočasne okupovaných území.