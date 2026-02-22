Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj: Ukrajinské orgány zabránili atentátom na občanov Ukrajiny

Na snímke ukrajinsky prezident Vladimír Zelenský. Foto: TASR/AP

Zelenskyj objasnil, že Rusi pripravovali útoky proti príslušníkom ukrajinskej armády, spravodajských služieb a zástupcov ukrajinských médií.

Autor TASR
Kyjev 22. februára (TASR) - Ukrajinské orgány podľa prezidenta Volodymyra Zelenského zabránili viacerým pokusom o atentáty na popredné ukrajinské osobnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Podarilo sa nám zneškodniť ruských žoldnierov, ktorí plánovali útoky na našich občanov,“ povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom v sobotu na sociálnych sieťach. „Ide o celkom známe mená a skutočnosť, že sa podarilo zabrániť takýmto zločinom, je významným úspechom,“ konštatoval ukrajinský prezident.

Zelenskyj objasnil, že Rusi pripravovali útoky proti príslušníkom ukrajinskej armády, spravodajských služieb a zástupcov ukrajinských médií. Neposkytol žiadne podrobnosti.

Pochválil úsilie ukrajinskej polície, bezpečnostnej služby a generálnej prokuratúry, ktoré sa na tejto operácii podieľali.

Pár dní pred štvrtým výročím začiatku vojny na Ukrajine Zelenskyj znova vyzval na zapojenie Európanov do mierových rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi. Dodal, že stretnutia s európskymi partnermi Kyjeva sú naplánované na budúci týždeň.

„Budeme úzko spolupracovať, aby sme zaistili, že Európa bude zapojená do všetkých procesov a bude len silnejšia,“ povedal.
